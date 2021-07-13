Впервые в Южной Америке запущен в работу беспилотный комплекс ZALA VTOL

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В рамках поставки беспилотных авиационных систем ZALA AERO были проведены презентационные полеты для представителей Колумбии и Мексики.

Впервые в Южной Америке был продемонстрирован и запущен в работу беспилотный комплекс вертикального взлета и посадки ZALA VTOL. Особенностью данного комплекса является его способность изменять конфигурацию в зависимости от условий выполняемого задания, и возможность выполнения взлета и посадки на ограниченных площадках. Также, для выполнения работ будут использоваться беспилотные воздушные суда ZALA 421-16E с целевыми нагрузками нового поколения, которые обеспечивают получение фото и видеоизображений в HD качестве.

Целью комплексного воздушного мониторинга с применение воздушных систем является контроль промышленной инфраструктуры, создание фотоплана местности, а также контроль безопасности ключевых объектов страны.

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