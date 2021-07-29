Новую линию производства алюминиевых банок запустили в подмосковном Волоколамске
27 июля на заводе «КЭН-ПАК» в Волоколамске Московской области запущена вторая линия по производству алюминиевых банок.
Компания производит алюминиевые упаковки, ёмкости для соков, минеральной воды и других напитков. В этом году предприятие расширила производственные мощности на 50%. Это означает увеличение объёмов производимой продукции вдвое, рост продаж и дополнительные 100 рабочих мест для горожан.
Завод работает уже более десяти лет. Объём производства превышает миллиард единиц в год. В прошлом году стартовали работы по расширению производственного комплекса. С запуском новой линии количество рабочих мест на предприятии достигло трёхсот.
По информации сотрудников предприятия, в России всего два таких завода с такой прочной алюминиевой упаковкой - в Московской и Ростовской областях.
Средняя зарплата на предприятии — 70 тыс рублей.
Доля CANPACK на отечественном рынке алюминиевых банок составляет 30%.
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29.07.2106:56:36
29.07.2110:21:08