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Экспорт

Специалисты АО «Тяжмаш» запустили в Эквадоре первый агрегат ГЭС «Сарапуйо»

 © sun9-31.userapi.com

10 июля в Эквадоре состоялся механический пуск первого агрегата ГЭС Сарапуйо, которая входит в каскад «Тоачи-Пилатон». Успешное испытание стало результатом эффективной работы сызранских машиностроителей по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке всего комплекса оборудования ГЭС.

Уже до 20 июля этого года планируется начать выполнение механических испытаний 2-го агрегата ГЭС Сарапуйо.

Сейчас АО «Тяжмаш» выполняет пусконаладочные работы всего комплекса оборудования на подстанциях Сарапуйо и Айурикин, что позволит начать выдачу электроэнергии жителям Республики Эквадор.

 © static.wixstatic.com

https://www.pet...ón-de-254-4-mv

Источник: https://vk.com/tyazhmash_szr?z=phot...457246308%2Falbum-48563666_00%2Frev

Самарская область, АО Тяжмаш, машиностроение, экспорт, Эквадор
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