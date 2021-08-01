Специалисты АО «Тяжмаш» запустили в Эквадоре первый агрегат ГЭС «Сарапуйо»
10 июля в Эквадоре состоялся механический пуск первого агрегата ГЭС Сарапуйо, которая входит в каскад «Тоачи-Пилатон». Успешное испытание стало результатом эффективной работы сызранских машиностроителей по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке всего комплекса оборудования ГЭС.
Уже до 20 июля этого года планируется начать выполнение механических испытаний 2-го агрегата ГЭС Сарапуйо.
Сейчас АО «Тяжмаш» выполняет пусконаладочные работы всего комплекса оборудования на подстанциях Сарапуйо и Айурикин, что позволит начать выдачу электроэнергии жителям Республики Эквадор.
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