Специалисты АО «Тяжмаш» запустили в Эквадоре первый агрегат ГЭС «Сарапуйо»

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10 июля в Эквадоре состоялся механический пуск первого агрегата ГЭС Сарапуйо, которая входит в каскад «Тоачи-Пилатон». Успешное испытание стало результатом эффективной работы сызранских машиностроителей по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке всего комплекса оборудования ГЭС.

Уже до 20 июля этого года планируется начать выполнение механических испытаний 2-го агрегата ГЭС Сарапуйо.

Сейчас АО «Тяжмаш» выполняет пусконаладочные работы всего комплекса оборудования на подстанциях Сарапуйо и Айурикин, что позволит начать выдачу электроэнергии жителям Республики Эквадор.

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