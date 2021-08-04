ОДК укомплектовала дизель-газотурбинными агрегатами фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков»

Редуктор агрегата М55Р Фото: © АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» © uecrus.com

Объединенная двигателестроительная корпорация поставила на «Северную верфь» морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р, предназначенный для фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков». Об этом сообщает пресс-служба ОДК.

М55Р — первый полностью отечественный дизель-газотурбинный агрегат, созданный ОДК для фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350 по программе импортозамещения. Мощность энергетической установки составляет 27,5 тыс. л. с. По своим характеристикам она не уступает известным зарубежным аналогам.

«Отгрузка отечественных агрегатов для новейших фрегатов идет по плану. Холдинг ОДК поставил на „Северную верфь“ уже четвертый по счету агрегат М55Р. Этому предшествовали обязательные стендовые испытания, в ходе которых каждая энергетическая установка подтверждает качество и надежность. Агрегат предназначен для комплектования третьего серийного фрегата „Адмирал флота Советского Союза Исаков“. Ранее двигателями нашего производства был оснащен фрегат „Адмирал Головко“», — рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Дизель-газотурбинными агрегатами М55Р будут укомплектованы фрегаты «Адмирал Головко», «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Главная энергетическая установка каждого корабля состоит из двух агрегатов — правого и левого борта. В состав М55Р входят два двигателя, газотурбинный и дизельный, которые обеспечивают раздельный режим работы.

Дизельный двигатель агрегата М55Р Фото: © АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» © uecrus.com

Фрегат проекта 22350 — справка

Разработчик проекта — Северное ПКБ

Предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Водоизмещение — 5 тыс. т

Длина — 135 мШирина — 16 м

Скорость — до 29 узлов

Дальность плавания — 4,5 тыс. миль

Автономность — 30 сут.

Экипаж — от 170 чел.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация Ростех — одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Судостроительный завод «Северная верфь»

«Северная верфь» (первое название — Путиловская) основана 14 ноября 1912 года. Верфь является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, суда типа ро-ро, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки. Сегодня в портфеле заказов предприятия — серии фрегатов, корветов, рыболовецких судов ярусного и тралового способов лова.

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