Новгородский «Акрон» стал крупнейшим производителем карбамида в Европе

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В Великом Новгороде на заводе ПАО «Акрон» в среду, 11 августа, запущен после реконструкции один из шести агрегатов карбамида, увеличивший мощности производства этого удобрения более чем втрое — с 600 до 2050 тонн в сутки.

Годовой объём выпуска карбамида на новгородском химическом производстве «Акрона» с запуском модернизированного агрегата приблизится к 2 млн тонн, что позволит «Акрону» стать крупнейшим производителем карбамида в Европе, отметили в пресс-службе ПАО «Акрон».

Общий объём инвестиций в реконструкцию шестого агрегата карбамида составил 85 млн долларов США. На предприятии создано 37 новых рабочих мест.

Председатель совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов сообщил, что на модернизированном производстве предусмотрена глубокая очистка стоков, предполагающая их полную переработку, что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. «Для производства карбамида используется СО2, поэтому реализация проекта также позволит снизить прямые выбросы углекислого газа в атмосферу на более чем 350 тыс. тонн в год», — отметил Александр Попов.

Всего на новгородской площадке «Акрона» действуют шесть агрегатов карбамида. Первые четыре были пущены в строй в 1969-1972 годах, позднее их модернизировали до мощности 730 тыс. тонн в год. В 2012 году в эксплуатацию был введён агрегат карбамида № 5 мощностью 350 тыс. тонн в год, впоследствии модернизированный до 515 тыс. тонн в год. Компания продолжает реконструкцию и первых четырёх агрегатов, что позволит к 2023 году увеличить суммарную производственную мощность новгородской площадки до 2,4 млн тонн карбамида в год.

Проект строительства комплекса аммиака и карбамида на площадке «Акрона» в Великом Новгороде получил гарантии на 20 лет по СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений), подписанному в декабре 2020 года. Сумма инвестиций по проекту составит 106 млрд рублей. К 2026 году предприятие нацелено выйти на полную производственную мощность — 1,6 млн тонн карбамида и 300 тыс. тонн товарного аммиака. Предполагается создание более 300 рабочих мест.