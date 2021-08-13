«Газпром нефть» получила судно для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом

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Завершено строительство первого бункеровщика для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом. На финальном этапе строительства «Дмитрий Менделеев» прошел испытания газового и криогенного оборудования, систем погрузки, насосов и компрессоров для хранения и выгрузки СПГ. В ближайшее время судно начнет переход в Балтийское море к месту постоянной работы.

Бункеровщик, названный в честь великого русского ученого-химика Дмитрия Менделеева, обеспечит транспортировку и заправку СПГ по схеме ship-to-ship в портах Финского залива и Балтийского моря — в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске, Калининграде и Выборге.

© www.gazprom-neft.ru

Судно длинной 100 метров и шириной 19 метров, сможет перевозить до 5800 м³ и за счет усиленного корпуса ледового класса Arc4 будет преодолевать однолетние льды толщиной до 0,8 метра.

В проекте использованы новейшие технологии судостроения и перевозки СПГ, учтены передовые экологические требования к морскому судовому транспорту и процессам заправки газомоторным топливом. «Дмитрий Менделеев» также является экологичным транспортом, так как использует в качестве топлива для энергетической установки природный газ.

Оборудование СПГ-бункеровщика соответствует международной конвенции MARPOL и сертифицировано по экологическому стандарту ECO-S. Благодаря цифровой интегрированной системе судном сможет управлять один человек с навигационного мостика.