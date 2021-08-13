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Судостроение и судоходство

«Газпром нефть» получила судно для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом

 © www.gazprom-neft.ru

Завершено строительство первого бункеровщика для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом. На финальном этапе строительства «Дмитрий Менделеев» прошел испытания газового и криогенного оборудования, систем погрузки, насосов и компрессоров для хранения и выгрузки СПГ. В ближайшее время судно начнет переход в Балтийское море к месту постоянной работы.

Бункеровщик, названный в честь великого русского ученого-химика Дмитрия Менделеева, обеспечит транспортировку и заправку СПГ по схеме ship-to-ship в портах Финского залива и Балтийского моря — в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске, Калининграде и Выборге.

 © www.gazprom-neft.ru

Судно длинной 100 метров и шириной 19 метров, сможет перевозить до 5800 м³ и за счет усиленного корпуса ледового класса Arc4 будет преодолевать однолетние льды толщиной до 0,8 метра.

В проекте использованы новейшие технологии судостроения и перевозки СПГ, учтены передовые экологические требования к морскому судовому транспорту и процессам заправки газомоторным топливом. «Дмитрий Менделеев» также является экологичным транспортом, так как использует в качестве топлива для энергетической установки природный газ.

Оборудование СПГ-бункеровщика соответствует международной конвенции MARPOL и сертифицировано по экологическому стандарту ECO-S. Благодаря цифровой интегрированной системе судном сможет управлять один человек с навигационного мостика.
Источник: https://www.gazprom-neft.ru/press-c...kerovshchika_sudov_prirodnym_gazom/

Газпром нефть, судостроение
  • Нет аватара nabludatel71
    13.08.2109:06:30

    А где построили-то? Надо понимать не у нас, раз в статье не говорится. Тогда заголовок переформулировать бы: не «первый в России», а «первый для России» — или что-то в этом роде.

    #1237638
  • Maxim Skitour Maxim Skitour
    13.08.2109:39:10

    По словам Анатолия Чернера, «Сбербанк Лизинг» провел исследование рынка и выяснил, что пока дешевле строительство СПГ-бункеровщика в КНР. «Первый будет строиться в Китае, дальнейшие — будем принимать решения по мере приближения к решению о строительстве 2 танкеров», — отмечал он. Источник — korabel. ru

    Отредактировано: Maxim Skitour~09:39 13.08.21
    #1237646
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      13.08.2111:53:29

      У Сбера всё получается дешевле и лучше делать за бугром!

      Тут не надо даже никакого анализа    

      Хотя конечно первое судно действительно разумно построить заграницей.

      Надеемся что следующие будут строить в России — даже если поначалу получится дороже. А судна на СПГ очень перспективные и их понадобится всё больше.

      #1237654
  • Нет аватара Антоныч
    13.08.2112:17:58

    К сожалению, в данном случае Газпром профинансировал Сингапурскую верфь. Но даже если бы строили в России, то нашим был бы лишь корпус, ну и так, по мелочи. Все основное оборудование нужно было бы закупать зарубежом.

    #1237655
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