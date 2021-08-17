Станкостроительный завод «Саста» поставил партию трубонарезных станков в Эквадор и Австралию

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Для предприятия нефтедобывающей отрасли Эквадора ENGIPETROL S.A. были изготовлены и отгружены 2 трубонарезных станка с ЧПУ модели СА983С10Ф3 с расстоянием между центрами 1 метр.

В начале 2021 года аналогичная модель трубонарезного оборудования СА983С30Ф3 была поставлена в Австралию на машиностроительное предприятие «Redmond Gary Australia», производящее специализированную технику (подъемно-транспортное оборудование). Станок СА983С30Ф3 имеет расстояние между центрами 3 метра, что позволяет обрабатывать длинномерные детали.

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Трубонарезные станки «Саста» предназначены для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, применяемых при добыче и транспортировке нефти и газа.

Оборудование собрано на цельнолитой чугунной станине с закаленными направляющими скольжения. Станки СА983С10Ф3 имеют самый большой крутящий момент (до 6228 Нм) на шпинделе в своем классе. Вес модели с расстоянием между центрами в 1 метр превышает 10 тонн. Максимальный диаметр обработки над станиной — 830 мм, над суппортом — 410 мм.

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© minpromtorg.gov.ru

По своим эксплуатационным характеристикам станки «Саста» этой серии значительно превосходят многие зарубежные аналоги. Высокая жесткость и долговечность модели гарантируется монолитностью и массивностью конструкции. Поставки за границу таких станков лишний раз подтверждают конкурентоспособность российского оборудования.

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«Саста» — единственный отечественный производитель трубонарезных станков на территории нашей страны. Их прототип был спроектирован в 1970-е годы и передан на трубный завод «Саста» в момент его образования. С того времени оборудование неоднократно модернизировалось под требования потребителей и сейчас отвечает самым жестким техническим нормам. Станки также пригодны к эксплуатации в сложных условиях.

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