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Согласно статистике Международного энергетического агентства (IEA), Россия занимает третье место в мире по объемам экспорта угля, уступая первенство Индонезии и Австралии. При этом больше всего угля Россия поставляет в Китай, Южную Корею, Германию и Японию.

Главными воротами для отправки российского угля в азиатские страны является АО «Восточный порт», расположенный в бухте Врангеля около Находки. На сегодняшний день это один из самых крупных и высокотехнологичных перевалочных узлов не только в России, но и во всём мире.

1. Решение о создании порта на Дальнем Востоке было принято в 1970 году. Для этого была выбрана незамерзающая глубокая бухта на востоке залива Находка Японского моря.

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2. Ставший Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, порт Восточный был возведен всего за три года. Еще спустя почти пять лет в Восточном вступил в строй крупнейший углепогрузочный терминал в СССР.

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3. После завершения строительства в 1978 году угольный терминал был рассчитан на ежегодную перевалку 6 млн тонн угля. С запуском Третьей очереди специализированного угольного терминала в 2019 году общий грузооборот АО «Восточный Порт» (25,51 млн т за 2019 г) планируется увеличить более чем в 2 раза до 55 млн т.

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4. Поводом для строительства порта Восточный стало укрепление экономических связей между СССР и Японией в начале 1970-х. С этим событием связано открытие угольного месторождения в Нерюнгри (Якутия) и возведение северной ветки БАМа, по которой уголь стали транспортировать до Транссиба и дальше к берегам Японского моря.

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5. Уголь в Восточный доставляют преимущественно из Кузбасса, Якутии и Хакасии.

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6. Морской порт Восточный связан с магистральными железнодорожными и автомобильными трассами страны. Припортовая Ж/д станция Находка-Восточная — конечная на пути Транссибирской магистрали и начало международного транспортного коридора «Восток — Запад». Кроме строительства Третьей очереди АО «Восточный Порт» за свои деньги расширил станцию Находка-Восточная — построил два железнодорожных парка. Один из них — парк «Б» с 5 путями — отправляет порожние вагоны после разгрузки. Этот парк АО «Восточный Порт» безвозмездно отдал ОАО «РЖД», чтобы им пользовались все компании порта Восточный. Второй парк — «Новый» — запустили недавно, 18 ноября. Он состоит из 12 путей будет принимать все составы, идущие на специализированный терминал. Оба парка оборудованы цифровыми технологиями и считаются самыми современными в России.

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7. После прибытия на станцию Находка-Восточная вагоны отправляются в специальные галереи для разогрева угля — вагоноразмораживатели. Их необходимость объясняется тем, что в зимний период уголь, доставляемый за 6000 км из Кузбасса в порт Восточный через всю Сибирь с ее низкими температурами, смерзается в одну большую глыбу.

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8. Следующий этап — выгрузка угля из вагонов. Она происходит в закрытом здании вагоноопрокидывателей, которые высыпают уголь на подземные галереи на 28 метров в глубину. Здесь работают сразу нескольких систем обеспыливания. Система сухого тумана состоит из 180 распрыскивателей в каждой линии вагоноопрокидывателя. Создается купол из мелких частиц воды, которые не дают подняться угольной пыли. Воздух в здании вагоноопрокидывателей очищается с помощью аспирационной системы: сначала специальные «зонты» забирают воздух, потом по системе трубопроводов он прогоняется через специальные фильтры.

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9. После выгрузки уголь направляется на склад по закрытой конвейерной ленте. Для формирования угольных штабелей используются стакеры с роторным колесом.

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10. Реклаймеры производят дальнейшую транспортировку угля со склада на ленты, которые выходят на пирсы.

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11. Для сбора угля на реклаймере установлена стрела с зачерпывающим механизмом.

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12. Ротор с ковшами собирает уголь в реклаймер.

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13. Ковш ротора реклаймера.

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14. Реклаймер двигается горизонтально (по рельсам), вертикально (поднимая стрелу) и вращательно (поворачивая стрелу).

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15. Уголь с реклаймеров идёт по лентам на погрузку.

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16. Ленты для транспортировки угля закрыты, чтобы предотвратить попадание угольной пыли в атмосферу. Закрытая перевалка угля — основа наилучших доступных технологий, которые работают на терминале и на которые стремятся перейти остальные угольные порты России.

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17. Выгрузка с конвейнейрной ленты на судно происходит через специальные судопогрузочные машины. Выдвижная стрела погрузчика, который выгружает уголь с конвейерной ленты в угольный трюм на судне.

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18. Оператор погрузчика.

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19. Управление.

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20. Выдвижная стрела погрузчика, который выгружает уголь с конвейерной ленты в угольный трюм на судне.

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21. Параллельно с высыпанием угля работает система пылеподавления, которая обеспечивает герметичную погрузку в трюм.

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22. Производительность судопогрузочных машин составляет 3 тысячи тонн угля в час.

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23. Диспетчерская.

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24. Процесс погрузки угля контролируется из диспетчерской при помощи специального программного обеспечения.

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25. Как только ватерлиния судна скрывается, погрузка судна завершается. К работе приступают швартовщики и бускиры.

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26. Портовый флот состоит из двух новых мощных буксиров-кантовщиков, двух азимутальных буксиров и рейдового катера.

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27. Капитан буксира.

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28. Буксир-кантовщик «Тайфун» выполняет отшвартовку судна.

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29. Буксиры работают на низкосернистом топливе, которое отличается низкими выбросами продуктов сгорания серы в атмосферу.

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30.

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31. В структуре Восточного порта есть экологическое подразделение с собственными лабораториями. Здесь следят за чистотой воздуха и воды на территории терминалов и за их пределами.

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32. Для пылеподавления специализированный терминал использует современное оборудование, в том числе самоходные автоматизированные машины с водяными пушками и снегогенераторами.

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33. Стационарная система орошения на угольном складе состоит из 304 форсунок. Струя достигает 40 метров. Благодаря системе орошения угольный склад площадью в 300 квадратных метров надежно накрывается плотным водяным куполом.

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34. Пылеуборочная техника DISAB производит как сухую, так и влажную уборку на причалах, складах, технологических и пожарных проездах, железнодорожных путях и дорогах.

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35. Стена для ветрозащиты — пример ответственной экологической политики предприятия. Благодаря стене с маленькими ячейками особой формы, расположенными под разными углами, энергия ветра на территории терминала погашается до минимума, и, как следствие, угольная пыль не разлетается.

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36. Стены пылеветрозащиты высотой от 20 до 23 метров и общей длиной 3 километра построены по всему периметру угольного терминала.

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37. Глубина бухты на фарватере достигает 22 метров. Это позволяет заходить в порт крупнотоннажным судам дедвейтом до 180 тыс. тонн.

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38. Гребешки, трепанги выращиваются по заказу АО «Восточный Порт» и отпускаются в прибрежные воды. Это еще один пример осознанного подхода предприятия к вопросам экологии.

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