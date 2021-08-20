Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Первый цех ЧТПЗ с пилигримовым станом

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Wz3aMs4-Vkw

На одном из заводов ТМК работает единственный в России цех, производящий бесшовные горячекатаные трубы широкого сортамента с диаметром от 219 до 630 мм и толщиной стенки от 8 до 90 мм. Представляем видеовизитку 1 цеха ЧТПЗ — цеха со знаменитым пильгерстаном.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Wz3aMs4-Vkw

Челябинская область, ЧТПЗ, ТМК, металлургия
  • Clausson Clausson
    20.08.2113:18:38

    Бывал. Видел. Самый эротичный стан в мире.    

    #1238041
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,