Первый цех ЧТПЗ с пилигримовым станом
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Wz3aMs4-Vkw
На одном из заводов ТМК работает единственный в России цех, производящий бесшовные горячекатаные трубы широкого сортамента с диаметром от 219 до 630 мм и толщиной стенки от 8 до 90 мм. Представляем видеовизитку 1 цеха ЧТПЗ — цеха со знаменитым пильгерстаном.
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20.08.2113:18:38