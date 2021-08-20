Первый цех ЧТПЗ с пилигримовым станом

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На одном из заводов ТМК работает единственный в России цех, производящий бесшовные горячекатаные трубы широкого сортамента с диаметром от 219 до 630 мм и толщиной стенки от 8 до 90 мм. Представляем видеовизитку 1 цеха ЧТПЗ — цеха со знаменитым пильгерстаном.