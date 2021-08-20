СНСЗ передал ВМФ корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов»

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Дочернее предприятие холдинга ОСК — Средне-Невский судостроительный завод передало Военно-морскому флоту Российской Федерации новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Георгий Курбатов». Церемония подъёма Военно-морского флага состоялась 20 августа в Балтийске.

Согласно планам командования ВМФ, новейший морской тральщик в ближайшее время приступит к выполнению задач в составе бригады надводных кораблей охраны водного района Черноморского флота.

«Георгий Курбатов» — корабль проекта 12700, разработанный Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для Военно-морского флота Российской Федерации. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Корабли противоминной обороны проекта 12700:

Водоизмещение — около 890 тонн;

Длина — около 62 м;

Ширина — около 10 м;

Полная скорость хода — около 16 узлов;

Экипаж — 44 чел.