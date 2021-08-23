Перевозчики Казани получили 40 новых автобусов

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В Казани на городские маршруты вышли 40 низкопольных автобусов марки НЕФАЗ. Новый транспорт поступил в регион благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Автобусы работают на газомоторном топливе и обладают большой пассажировместимостью — они рассчитаны на 80 человек. Для удобства маломобильных граждан подвижной состав оборудован аппарелями для въезда и выезда инвалидных колясок, а также системой принудительного наклона кузова. Новый транспорт оснащен системами навигации и видеонаблюдения, видеорегистраторами, автоинформаторами, электронными информационными табло и отопительными приборами.Это уже вторая партия транспорта, поступившая в Казань по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В прошлом году город получил 73 автобуса марки НЕФАЗ.

«Город продолжает системную работу по совершенствованию транспортного обслуживания населения, в том числе по замене и приобретению автобусов на газомоторном топливе. Это экологически чистые автобусы. Благодаря правительству страны мы получили субсидию и покрыли 60% от стоимости автобусов по национальному проекту. Общая сумма, потраченная на приобретение автобусов, составила более 800 млн рублей», — сказал мэр Казани.

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Обновление парка положительно оценили водители, отметившие удобство работы на газомоторном транспорте. «Автобус очень хороший. Чувствуешь себя как в самолете. Удобные сиденья, проработанная панель приборов — рабочее место стало намного комфортнее. По сравнению с автобусами, которые были раньше, это просто шикарный транспорт», —поделился впечатлениями водитель автобуса № 1 Назип Тимермухаметов.

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В 2021 году обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта осуществляется в рамках нового федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях», включенного в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Федеральная поддержка осуществляется с применением механизма льготного лизинга на основании конкурсного отбора субъектов страны для предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств с 60% скидкой. Всего в 2021 году 13 городских агломераций получат 412 единиц нового подвижного состава.

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