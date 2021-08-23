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Экспорт

Россия поставила Замбии 35 бронемашин «Тигр»

Также вырос спрос на бронеавтомобили «ВПК-Урал», заключены новые экспортные контракты на десятки этих машин. «Тигры» эксплуатируются в 20 странах мира. Последней из них стала Замбия, которая купила у России 35 таких машин и даже успела показать их на военном параде.
Источник: https://ren.tv/news/v-mire/871994-r...ostavila-zambii-35-bronemashin-tigr

Тигр
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