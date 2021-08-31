Компания «АМТ» строит поселок с помощью автоматического строительного формователя стен

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Ярославская компания приступила к строительству жилого поселка при помощи автоматического строительного формователя стен собственного производства. Дома поселка расположатся в деревне Семеновское близ поселка Туношна Ярославского района на участке площадью около 1,5 гектара.

Резидент Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), компания «АМТ», приступила к застройке поселка при помощи полевого строительного принтера S-300. Под инновационные дома уже закуплены участки земли общей площадью 1,5 га недалеко от Ярославля.

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Сейчас достраивается первый из двенадцати домов. Согласно предварительной оценке, стоимость квадратного метра составляет около 20 тысяч рублей. Дом общей площадью 46 квадратных метров без отделки (при площади застройки 64 квадратных метра) обойдется в 914 тысяч рублей. Возведение второго дома позволит составить точный план-график строительных работ, показав значительную экономию трудозатрат: коттедж площадью 100 квадратных метров планируется собрать за 30 часов. На третьем доме будут продемонстрированы возможности строительного 3D-принтера с точки зрения сложной формы.

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В этих домах уже есть вода, электричество, канализация. Все последующие также подключат к коммуникациям, поставят на кадастровый учет и сделают гостиницами при учебном центре «АМТ», где преподают строительство на 3D-принтерах.

Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «3D-печать зданий и элементов сооружений — перспективная тема, которая скоро может стать трендом во всем мире. Все отрасли идут по пути повышения производительности за счет автоматизации процессов, но в сфере строительства эти изменения пока не настолько явно влияли на основные производственные процессы. Так что у российских компаний сейчас есть прекрасная возможность занять одни из лидерских позиций за счет внедрения технологий, позволяющих сократить время и расходы на строительство объекта, что особенно важно в условиях дефицита трудовых ресурсов в строительной отрасли».

Строительная 3D-печать — одно из самых неоднозначных, но быстроразвивающихся направлений в области аддитивных технологий. Сейчас она применяется в основном для изготовления малых архитектурных форм, изделий ландшафтного дизайна и благоустройства территории, производства элементов и частей зданий и сооружений с последующей сборкой на стройплощадке, а также печати зданий непосредственно на фундаменте. Она оказывается незаменимой при строительстве недорогих объектов социальной инфраструктуры.

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Александр Маслов, генеральный директор компании «АМТ»: «С аппаратной точки зрения строительный 3D-принтер мало чем отличается от обычных, печатающих расплавленным пластиком. Это одни и те же станки с ЧПУ, только стройпринтеры больше размером. Однако, они позволяют реализовать любую фантазию архитектора: принтеру все равно, что печатать — простое прямоугольное здание или дом с лекальными фасадами, башенками и колоннами. И максимально автоматизировать процесс, благодаря чему время на строительство снижается в полтора раза по сравнению с традиционным».

© leonardo.osnova.io

Макет одного из домов

В настоящее время уже напечатан корпус первого жилого дома. Всего в поселке планируется 12 домов, выполненных с помощью строительного 3D-принтера S-300.

— Большеформатный строительный принтер S-300 с рабочим полем 11,5×11×6 метров позволяет в короткие сроки возводить прямо на фундаменте одно- и двухэтажные здания площадью до 120 квадратных метров. Первый одноэтажный двухкомнатный дом в Семеновском жилой площадью 46 квадратных метров был выполнен за 27 часов рабочего времени. Осенью ярославская компания планирует возвести второй жилой двухэтажный дом площадью 100 квадратных метров. Весь поселок будет подключен к коммуникациям и использоваться в качестве гостиничного фонда при учебном центре компании, где обучают работе на строительных 3D-принтерах.

© leonardo.osnova.io

Центр экспорта Ярославской области помог ярославской инновационной компании с поиском партнеров на международных рынках, с участием в выставках и другим. Помощь предоставлена бесплатно или на льготных условиях в рамках реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

© kayrosblog.ru

© kayrosblog.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/hfNmfFkTpsg

Пост сделан с содействием блогера Лес!