Новости дорожного хозяйства

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Капремонт дороги Выборг — Светогорск в Ленинградской области завершен

Автомобильная дорога Выборг — Светогорск протяженностью 48,8 км стала федеральной в 2017 году и вошла в состав трассы А-181 «Скандинавия». На всем протяжении трасса находилась в крайне неудовлетворительном состоянии. Грузоподъемность мостов была снижена. С учетом востребованности дороги, в том числе у водителей, перевозящих грузы для Светогорского ЦБК, ФКУ Упрдор «Северо-Запад» оперативно приступило к проектно-изыскательским работам.

Капитальный ремонт проводился поочередно на четырех участках, одновременно специалисты начали приводить в порядок мосты через Перовку и Чёрную, позднее — через Вуоксу и Унтерниску. Поскольку дорога проходит как по равнинной, так и по скалистой местности, а также в черте нескольких населенных пунктов, дорожникам необходимо было выполнить переустройство коммуникаций и для обеспечения лучшей видимости провести буровзрывные работы.

В рамках контрактов на всем протяжении заменено более 140 водопропускных труб, смонтировано 47 км металлического барьерного и перильного ограждений, сделан водоотвод и лестничные сходы, обустроено 22 пешеходных перехода с дублирующими знаками на Г-образных опорах, тактильной плиткой, установлено 50 автопавильонов для удобного ожидания транспорта на остановках. Общая протяженность новых линий освещения со светодиодными светильниками составила 13 км. Чтобы предотвратить выход диких животных на проезжую часть смонтировано 14 тыс. п.м. сетчатого ограждения. В завершение выполнено благоустройство и озеленение территории, нанесена разметка, установлено почти 2,5 тыс. дорожных знаков. На подъезде к МАПП «Светогорск» устроены дополнительные полосы для разделения транспортных потоков.

На месяц раньше срока, 30 августа 2021 года, введен в строй участок с 10-го по 24-й км. Теперь дорога от Выборга до Светогорска практически полностью приведена в нормативное состояние и отвечает современным требованиям безопасности. В сентябре после капремонта введут в эксплуатацию мост через Унтерниску в Светогорске, а до конца осени — мост через Вуоксу. Благодаря капремонту по этим сооружениям уже разрешен проезд грузового транспорта.

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В Костромской области капитально отремонтировали 26 км федеральной трассы Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь

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Работы на двух объектах велись с 2019 года. Один участок (км 29 — км 41) сдали в эксплуатацию прошлой осенью, другой (км 41 — км 55) — буквально на днях.

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В рамках капитального ремонта трассы приведена в нормативное состояние полоса отвода, исправлен продольный профиль дороги. На участке, проходящем в низине, на 53-м км, устроена подпорная стена протяженностью 90 м и высотой 3 м. Там же, на 53-м км, установлен светофор с кнопкой вызова для жителей расположенных рядом с дорогой поселков — Судиславля и Дружбы. Также для обеспечения безопасности дорожного движения устроены переходно-скоростные полосы общей протяженностью 5,8 км. Дорожное покрытие на обоих участках выполнено из асфальтобетона. На участке км 41 — км 55 построено и отремонтировано 49 водопропускных труб, переустроено 13,5 км линий электроосвещения, установлено 22 км барьерного и 6 км перильного ограждений, 18 автопавильонов, более 700 дорожных знака и свыше 400 сигнальных столбиков.

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