Новые школы открываются в регионах часть 3 ( 2021 г.)

Дмитрий Миронов поздравил учеников новой школы в Ярославле с Днем знаний © yarregion.ru

Ярославская область

г. Ярославль

1 сентября открыла двери новая школа на улице Чернопрудной во Фрунзенском районе Ярославля, в которой будут учиться более 950 ребят. 200 из них — первоклассники.

Впервые за 30 лет: в Ярославле открылась новая школа на улице Чернопрудной © yarnovosti.com

Учреждение построено благодаря поддержке Минстроя России по нацпроекту «Жилье и городская среда». Это первая новая школа в Ярославле за последние 20 лет. Здесь 30 учебных кабинетов, два спортзала, медкабинет, комфортная столовая на 400 мест, актовый зал, библиотека, мастерские. Тщательно продумана современная спортивная зона на пришкольной территории: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, круговая беговая дорожка. Особые условия созданы для маломобильных школьников: пандусы, пассажирские лифты, специализированное оборудование в санузлах.Кроме этого, на базе школы будет открыт центр дополнительного образования, где учащиеся смогут заниматься по различным программам — технической, естественно-научной, краеведческой, спортивной и другим.

В Ярославле открылась новая школа © city-yaroslavl.ru

В Ярославле открылась новая школа © city-yaroslavl.ru

https://www.yar...px?NewsId=22366

https://city-ya.../events/114095/

https://yarnovo...-chernoprudnoy/

Губернатор Радаев: в поселке Солнечный-2 открылась «одна из лучших в области школ нового века» на 1 100 мест © nversia.ru

Саратовская область

г. Саратов

Сегодня, 1 сентября, в День знаний, в 11-м микрорайоне поселка Солнечный-2 торжественно открыли новую школу на 1100 мест.

© 4vsar.ru

© 4vsar.ru

© 4vsar.ru

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https://www.4vs...w=1630510720000

01 Shkola copy © br-tvr.ru

Брянская область

Навлинский район

торжественное открытие нового здания школы № 3 имени Марии Дунаевой. Корпус на 130 мест построили менее чем за год по национальному проекту «Образование». Сегодня, 1 сентября, состоялся официальный переезд учащихся и педагогов из старого здания в новое.

В образовательном учреждении учатся 120 ребят. С этого года занятия у школьников будут проходить только в первую смену. В распоряжении детей теперь имеется просторной спортивный зал и воркаут-площадка. Здание оснастили современным оборудованием. Каждый ребенок теперь может воплотить в жизнь интересные учебные и творческие проекты.

Учебное заведение стало 10, открытым на Брянщине за последние годы. На строительство корпуса школы израсходовали порядка 140 миллионов рублей.

http://www.br-t...w=1630510176000

Под Воронежем открыли школу на 520 мест по совместному проекту РФ и Белоруссии © riavrn.ru

Воронежская область

Школа на 520 мест, построенная по совместному проекту РФ и Республики Беларусь, начала работу в поселке Стрелица Семилукского района. Церемония открытия состоялась во вторник, 31 августа,Новая стрелицкая школа — это трехэтажное здание с газовой котельной и гаражом на два школьных автобуса, сертификат на приобретение В школе есть универсальная комплексная спортплощадка, теннисный корт, просторный актовый зал на 370 мест с большим монитором, современный технологичный кабинет моделирования, спортивный и гимнастический залы, а также музей российско-белорусской дружбы.

https://riavrn....f-i-belorussii/

scdop © korvesti.ru

Краснодарский край

г. Кореновск

Корпус школы в Кореновске открыли по нацпроекту «Образование». Здесь будут учиться 800 ребят, работать 47 педагогов. В нем оборудовали медицинский и информационно-библиотечный блок, 33 учебных кабинета, спортивный, тренажерный и актовые залы, пищеблок и столовую, кабинеты для обучения кулинарии и швейном делу, дерево- и металлообработки.

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

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© donland.ru

Ростовская область

г. Ростов на Дону

1 сентября, прошло торжественное открытие в честь Дня знаний новой школы в микрорайоне Вересаево Ростова-на-Дону. Четырехэтажное здание учебного заведения, рассчитанное на 1434 ученика, построено за год с небольшим.

© donland.ru

В школе оборудован актовый зал на 1000 мест, шесть читальных залов; два кабинета робототехники, киберспортивная арена, две студии для занятий изобразительным искусством, IT-центр с лабораториями 3D-программирования и виртуальной реальности оснащены современным оборудованием. Спорткомплекс школы включает легкоатлетический стадион, беговую дорожку, футбольное поле, игровые площадки, шесть спортивных залов.

© donland.ru

Питание организовано в двух столовых: на 200 мест для учащихся начальных классов и на 500 мест — для средних и старших школьников. Для охраны здоровья создано восемь специально оборудованных медкабинетов. В школе предусмотрено все необходимое для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

https://www.don....ru/news/15113/