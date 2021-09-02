Новые школы открываются в регионах часть 6 (2021г.)

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Калининградская область

г. Калининград

В образовательное учреждение на улице Артиллерийской 1 сентября пришли учиться почти две тысячи ребят.

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В четырехэтажном здании оборудовано более 70 учебных кабинетов, технологические мастерские, специализированные кабинеты-лаборатории физики, химии, биологии. Также здесь есть бассейн с переменной глубиной, приспособленный для занятий учащихся с ограниченными физическими возможностями, актовый и два спортивных зала. Также есть студия дизайна, инженерный блок и кулинариум. Внутри здания — дворик для прогулок. На территории находится стадион с гимнастическим комплексом, баскетбольным, волейбольным полями и футбольной площадкой с искусственной травой, места для отдыха и игр. В малом спортивном зале размещен скалодром «Трудность» и малый скалодром «Боулдеринг».

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В школе на Артиллерийской несколько профилей: инженерный с углубленным изучением физики и математики, медицинский с уклоном на химию и биологию и многопрофильный — с индивидуальным учебным планом в зависимости от выбора обучающихся. Сформировано 60 классов (из них начальных классов — 31). Обучение организовано в две смены.

© gov39.ru

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© gov39.ru

https://gov39.ru/press/288377/

https://www.klg....php?ID=6032618

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Курская область

г. Курск

В Курске открылась новая школа N62 на проспекте А.Ф. Дериглазова здесь будет учиться более 1000 ребят. Сегодня прозвенел первый звонок для трехсот первоклассников.

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В школе три спортивных зала, бассейн на четыре дорожки, площадка с тренажерами и мини-футбольным полем, залы хореографии, современный актовый зал, большая столовая, стоматологический кабинет.

© gorsobranie-kursk.ru

© gorsobranie-kursk.ru

http://gorsobra...k.ru/press/2219

https://46tv.ru...eriglazova.html

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Магаданская область

пос. Снежный

Торжественная линейка в микрорайоне Снежный, которая была посвящена Дню знаний и открытию современной начальной школы-детского сада № 9. Здесь будут учиться 50 ребят в классах и 30 дошколят. Учреждение образования построили в рамках национального проекта «Образование». Новая школа в Магаданской области открылась впервые за последние 35 лет.

© kolyma.ru

В учреждении предусмотрены просторные классы начальной школы и дошкольные группы, спортивный зал, оборудованный класс информатики для младших школьников, медицинский блок, прогулочные веранды. Пищеблок с новым современным оборудованием позволит организовать качественное питание для всех ребят начальной школы и дошкольных групп. Кроме того, предусмотрены условия для присмотра и ухода детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В новом здании школы оборудованы кабинеты для внеурочной деятельности детей и классы для организации групп продленного дня. Сформирован коллектив педагогов.

© kolyma.ru

© kolyma.ru

https://kolyma....p?newsid=100679

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Тамбовская область

г. Котовск

В Котовске открылась «Школа-ЭКОТЕХ» на 825 учащихся.В школе создано 12 образовательных центров, в том числе центр экологического образования, общественно-научный центр, арт-центр, Технопарк, IT-куб и другое.

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В отдельном корпусе расположен детский технопарк. Там школьники смогут проходить профориентацию, получать инженерно-технологическое образование, заниматься техническим творчеством.

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Особое внимание уделено здоровью детей. Для занятий физкультурой оснащены тренажерный зал и два спортивных зала. А для комплексного здорового питания — современная столовая.

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Школа сможет в полном объеме реализовать государственную программу «Доступная среда» для инвалидов и маломобильных групп населения: здесь есть пандусы, лифты, кабинеты гигиены, специальная мебель и учебное оборудование, широкие дверные проемы и беспорожковые входы для колясок.

© cdn.er.ru

Строительство инновационной школы велось в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

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https://tambov....825-uchashihsya

https://tamlife...-shkola-ekoteh/

https://obraz.t...v-kotovske.html