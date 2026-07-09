Сегодня, 9 июля, судно на подводных крыльях «Саратов — Политрук Клочков» проекта «Валдай 45Р» после приемки отправлено в Саратовскую область.

Скоростное судно доставят в регион с судостроительного предприятия в Нижегородской области.

В настоящее время на заводе изготавливают пятое судно на подводных крыльях «Саратов — Летчик Талалихин», сообщает телеграм-канал «Володин Саратов».

Суда проекта «Валдай 45Р» строятся на производственной площадке АО «ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева» в Нижегородской области.

Два первых судна аналогичного проекта «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» в навигационный период 2025 года перевезли около 28 тыс. пассажиров по маршруту Балаково-Саратов и Саратов-Балаково.

Торжественный спуск на воду третьего скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» состоялся на производственном комплексе «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» в Чкаловске 30 октября 2025 года. Оно названо в честь героя Великой Отечественной войны, уроженца Саратовской области Ивана Панфилова.

Сборка четвертого пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» для Саратовской области, которое получило имя «Политрук Клочков», была завершена в декабре 2025 года.

ТТХ ПОЛИТРУК КЛОЧКОВ

Водоизмещение (т) 21,4

Длина габаритная (м) 21,3

Ширина габаритная (м) 5,2

Осадка судна (м) 1,1

Скорость (уз) 65 км/ч