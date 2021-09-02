Новые архитектурные решения
Новый офисный комплекс в Казани
Жилые дома «Патио» и «Курдонер» в Пскове
Эти дома — часть проекта по реставрации и приспособлению ТЭЦ 1926-1930-х годов постройки: здание бывшей электростанции должно стать одним из редких в стране примеров конверсии промышленного конструктивистского памятника (арх. А. А. Оль) под жилую функцию. На данный момент завершено строительство двух новых корпусов будущего комплекса: название каждому из них дал особый принцип организации двора.
Реконструкция КЗ «Юпитер» в Нижнем Новгороде
Из КЗ — в КЦ: обновленный концертный зал, получивший «Серебряный знак» на фестивале «Зодчество-2019», — пример бережной и вдумчивой реконструкции-адаптации здания совмода и превращения его в современный многофункциональный культурный центр.
Офисно-торговый комплекс и центр современного искусства «Заря» во Владивостоке
Пляж «Маяк» в Сочи
Дом с бассейном в Ростове-на-Дону
Бистро «Футура» в Санкт-Петербурге
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02.09.2116:10:43
02.09.2116:59:09