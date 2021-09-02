Новые архитектурные решения

© prorus.ru

Новый офисный комплекс в Казани

© prorus.ru © prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru

Жилые дома «Патио» и «Курдонер» в Пскове

Эти дома — часть проекта по реставрации и приспособлению ТЭЦ 1926-1930-х годов постройки: здание бывшей электростанции должно стать одним из редких в стране примеров конверсии промышленного конструктивистского памятника (арх. А. А. Оль) под жилую функцию. На данный момент завершено строительство двух новых корпусов будущего комплекса: название каждому из них дал особый принцип организации двора.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru

Реконструкция КЗ «Юпитер» в Нижнем Новгороде

Из КЗ — в КЦ: обновленный концертный зал, получивший «Серебряный знак» на фестивале «Зодчество-2019», — пример бережной и вдумчивой реконструкции-адаптации здания совмода и превращения его в современный многофункциональный культурный центр.

© prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru

Офисно-торговый комплекс и центр современного искусства «Заря» во Владивостоке

© prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru

Пляж «Маяк» в Сочи

© prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru

Дом с бассейном в Ростове-на-Дону

© prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru © prorus.ru

Бистро «Футура» в Санкт-Петербурге