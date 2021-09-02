Новые школы открываются в регионах часть 9 (2021г.)

В День знаний в Карабулаке открыли новое здание одной из старейших в республике школ © ingushetia.ru

Республика Ингушетия

г. Карабулак

Новое общеобразовательное учреждение на 320 мест стало преемником школы № 1, которая существует с 1961 года. В стенах здания, вновь построенного в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах», педагогический состав и ученики встретили юбилейную шестидесятую линейку.

В День знаний в Карабулаке открыли новое здание одной из старейших в республике школ © ingushetia.ru

в рамках нацпроекта «Образование» и других госпрограмм в период 2020-2022 гг. уже построено и ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места. Для ликвидации их нехватки и перехода на обучение в одну смену за пять лет необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации на более чем 21 тысячу ученических мест.

В День знаний в Карабулаке открыли новое здание одной из старейших в республике школ © ingushetia.ru

В День знаний в Карабулаке открыли новое здание одной из старейших в республике школ © ingushetia.ru

https://ingushe...spublike_shkol/

Махмуд-Али Калиматов открыл новую школу имени Магомет-Саида Плиева © ingushetia.ru

пос. Плиево

В сельском поселении Плиево открыли новое здание школы на 720 мест имени народного писателя Ингушетии Магомет-Саида Плиева.

Махмуд-Али Калиматов открыл новую школу имени Магомет-Саида Плиева © ingushetia.ru

В здании площадью около 4 тыс. квадратных метров расположены 35 учебных и 15 служебных кабинетов со всем оснащением, отвечающим современным требованиям: компьютерный класс, кабинет ИЗО, музыкальный кабинет со всеми необходимыми инструментами, лаборатории для уроков физики, химии и биологии, спортивный зал, библиотека с медиатекой, читальный зал и книгохранилище. Есть помещения для организации кружков дополнительного образования, оснащенные медицинский и пищевой блоки.

Махмуд-Али Калиматов открыл новую школу имени Магомет-Саида Плиева © ingushetia.ru

В каждом учебном кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером, акустическими колонками, документ-камерой, установлены интерактивные доски, проекторы, а актовый зал на 252 места оборудован проектором для просмотра видеоматериалов и всей необходимой музыкальной техникой для проведения мероприятий.

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

https://ingushe...a_saida_plieva/

https://ingushe...=531#gallery-29 (фото)

© kbpravda.ru

Кабардино-Балкарская республика

селении Ново-Ивановское

В селении Ново-Ивановском новая школа на 440 мест — лицей № 7 им. Шуры Козуб. Новое здание соответствует всем современным требованиям, оснащено пищеблоком, медицинскими кабинетами, здесь имеется фильмотека, актовый зал и крытый спортзал. В центральном блоке размещены полностью оснащенные учебные и лабораторные классы, кабинеты для занятий дополнительным образованием. В комплекс также входят стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки. В школе оборудована индивидуальная котельная, имеется резервная генераторная установка.

http://portal.d...rticle/?id=5083

https://www.kbp...da.ru/node/8533

В Солдатской открыли новую школу © kbrria.ru

станица Солдатская

В новой школе станицы Солдатской прозвучал первый звонок и прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

1 сентября в новой школе станицы Солдатской в рамках торжественной линейки, посвященной Дню знаний, прозвучал первый звонок для 80 первоклашек.

Строительство школы стало возможным благодаря участию Прохладненского района в региональном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование». Новая школа рассчитана на 250 мест и соответствует всем современным нормативам. На ее строительство было выделено около 300 млн. рублей. Площадь здания составляет около 8 тыс. кв. метров. Школа оснащена учебными и предметными кабинетами. Имеется столовая, оборудован большой актовый зал, оформлена зона коворкинга.

Спортивное оснащение школы также на хорошем уровне, зал оборудован всем необходимым инвентарём, а на пришкольной территории устроены футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольные и баскетбольные площадки.

Необходимо отметить, что занятия здесь будут проходить в одну смену, благодаря чему у учащихся появится возможность заниматься дополнительным образованием.

© adygheya.ru

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Республика Адыгея

г. Майкоп

Сегодня, в День знаний, в Адыгее состоялось открытие двух новых образовательных учреждений — лицея № 34 в Майкопе на 1100 мест и школы в ст. Ханской на 250 мест, построенных в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

© adygheya.ru

В новом лицее организовано шесть спортивных залов (для начальной и средней школы), хореографический зал, два тренажёрных зала, два медицинских блока, один стоматологический кабинет, два актовых зала (на 600 и 350 мест) с новейшей радиоаппаратурой и мультимедийными системами. Школьные кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для глубокого изучения школьных и внешкольных занятий. Созданы условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Также лицеисты получили возможность работы в информационно-библиотечном центре с двумя залами (для начальной и средней школы). Кроме того, для полноценного и качественного питания здесь предусмотрен современный пищеблок с двумя обеденными залами.

© adygheya.ru

© adygheya.ru

© adygheya.ru

http://www.adyg...nitse-khanskoy/

В Хасавюртовском районе в День знаний открыли четыре новые школы © md-gazeta.ru

Республика Дагестан

Хасавюртовский район

В селах Акбулатюрт, Кемсиюрт, Кандаураул и Эндирей (СОШ № 2) Хасавюртовского района 1 сентября открыли четыре новые школы.

https://md-gaze...ficialno/101198