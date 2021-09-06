В пригороде Тюмени построен крытый ледовый каток

© t-l.ru

В п.Богандинский Тюменского района построен крытый ледовый каток, он возведён по типовому проекту крытого катка «Кристалл-2» в Тобольске. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию спортивного объекта, приёмку катка осуществили представители Правительства Тюменской области. Единовременная пропускная способность катка равна 68 человек. Количество зрителей, которые могут посетить спортивные мероприятия, — 100 человек. На катке будут проводить учебно-тренировочные занятия по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также региональные, районные соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Организуют прокат коньков для населения, работу тренажёрного зала и кафе на 16 мест.