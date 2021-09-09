Новые двигатели для новых тракторов

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ПАО «Тутаевский моторный завод» (ТМЗ), дочернее предприятие «КАМАЗа» в Ярославской области, приступило к поставкам двигателей с электронной системой управления на конвейер Петербургского тракторного завода.

Партнёр Тутаевского моторного завода — Петербургский тракторный завод начал выпуск обновлённого трактора «Кировец» К-7М с двигателем с электронной системой управления. Двигатели мощностью 350, 390 и 420 л.с. с электронной системой управления АБИТ и модернизированным топливным насосом ЯЗДА предназначены для новой линейки тракторов К-7М модели Стандарт 1. Модернизация двигателя проведена для улучшения потребительских свойств трактора «Кировец» за счёт повышения точности дозирования топлива. Топливный насос высокого давления с электронным блоком управления быстрее реагирует на изменение нагрузки по сравнению с механической системой. Вместе с новыми двигателями на тракторах появится и электронная педаль газа. С модернизированным двигателем можно использовать современные автоматические коробки передач и другие системы трактора, улучшить скоростные и тяговые характеристики, что повышает конкурентоспособность продукции в условиях рынка.

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Опытно-конструкторские работы по оснащению двигателей ТМЗ электронными системами управления были начаты ещё в 2016 году. В 2017 — 2019 годах были изготовлены первые опытные образцы двигателей, проведены стендовые и эксплуатационные испытания.

В первой половине 2020 года была выпущена опытно-промышленная партия из 50 двигателей с электронной системой управления, предназначенных для установки на тракторы производства АО «ПТЗ». Тракторы с новыми двигателями были отправлены потребителю и успешно прошли испытания в условиях реальной эксплуатации. АО «ПТЗ» подтвердило, что замечаний к работе двигателей с электронной системой управления (ЭСУ) нет.

Для проведения приёмо-сдаточных испытаний двигателей с ЭСУ подготовлено пять испытательных боксов. В испытательные боксы смонтированы жгуты для управления двигателем, а в пультовые выведены пульты дистанционного управления, которые заменят электронные педали акселератора и ручку управления оборотами двигателя на тракторе.

В приёмо-сдаточные испытания новых двигателей с ЭСУ входит установка программного обеспечения в память электронных блоков управления (ЭБУ), монтирование моторного жгута и датчиков на двигателе, калибровка пульта управления, а также диагностика работы всех элементов ЭСУ при помощи диагностического тестера АСКАН10, которая проводится перед первым запуском каждого двигателя. Процесс обкатки новых двигателей с ЭСУ проводится согласно утверждённой конструкторской и технологической документации.

В августе обновлённый трактор «Кировец» модели К-7М был представлен производителем на Всероссийском Дне поля в Свердловской области. Кроме двигателей с ЭСУ, новшества касаются других важных систем трактора: гидравлики, системы управления, телеметрии. Серийный выпуск тракторов К-7М начался в сентябре.

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