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Новые заводы и цеха

Компания «Хендэ Мотор» открыла в Санкт-Петербурге моторный завод

 © sun9-81.userapi.com

Hyundai Motor 9 сентября открыла свой моторный завод в России, предприятие относится к машиностроительному подразделению Hyundai WIA, поэтому ему присвоили название «Хендэ Виа Рус» (HWR).

Новый завод располагается в Сестрорецке (Санкт-Петербург), в непосредственной близости от действующего «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где делают модели Solaris и Creta, а также Kia Rio. Завод обеспечит создание более 500 рабочих мест. Объем инвестиций в предприятие составил 15,8 млрд рублей.

Массовое производство двигателей начнется в начале октября 2021 года. В течение первого года работы ООО «Хендэ Виа Рус» планирует выпустить 240 000 двигателей и в дальнейшем увеличить производство до 330 000 двигателей в год при трехсменном рабочем графике.

 © s.auto.drom.ru

В 2021-м на заводе будут делать бензиновые двигатели Gamma объемом 1,6 литра, а с конца 2022-го — еще и Nu объемом 2,0 литра. Агрегаты пойдут на автомобили Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X российской сборки.

На HWR будут вести только мехобработку и конечную сборку двигателей, своего литейного производства не предусмотрено. Изготовление отливок алюминиевых блоков цилиндров доверят аутсорсерам — выпуск этого элемента для 1,6-литрового мотора освоит ульяновский завод мексиканской фирмы Nemak. Он же, вероятно, станет делать блоки для 2,0-литрового мотора Nu, однако картер для него HWR планирует закупать у заволжского «Росалита» группы Sollers. Выпуск коленвалов для моторов Gamma организует фирма «УАЗ-Автокомпонент» (тоже Sollers).

Локализация производства двигателей предусмотрена специальным инвестиционным контрактом, который Hyundai Motor заключила с правительством РФ в конце 2018 года.

Новый завод Hyundai станет одним из крупнейших предприятий по выпуску легковых моторов в России. По мощности он уступает только механосборочному производству АвтоВАЗа (до 900 000 агрегатов в год) и Заволжскому моторному заводу (до 450 000 двигателей в год).

Напомним, сейчас моторы Gamma для питерского автозавода Hyundai приходят в готовом виде из Китая.
Источник: https://news.drom.ru/Hyundai-Motor-85348.html

Санкт-Петербург, новый завод, иностранные инвестиции, автомобильная промышленность
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара Mirotvorets
      10.09.2118:12:09

      Это точно.

      Что с них взять корейских ватников и колорадов.

      То ли дело Маск.

      За год стал самым богатым человеком в мире в 2020 году увеличив состояние аж в десять раз.

      правда сейчас в несколько раз беднее стал.

      Видимо тоже не провидец.

      #1239458
    • Нет аватара Захарка
      10.09.2119:15:47

      Весь мир — это США и Европа? Можно дико взоржать, если представить, где производители электромобилей возьмут столько лития для производства нужного кол-ва жоповозок для жителей Китая или Индии…

      #1239460
      • Нет аватара Сергей К.
        10.09.2120:24:04

        Весь мир — это США и Европа?

        В данном случае, весь мир — это США, Европа, Китай, Япония и Корея. То есть все основные автопроизводители (если я кого не пропустил).

        Почти все производители в этих странах имеют четкий план по отказу от ДВС.

        И хочет Россия или нет, но переход на электротягу придется осуществить, если конечно полность не отказаться от импорта.

        Так к примеру, фирма Ауди представит последние новые модели с ДВС в 2026-м году, а производсто автомобилей этого типа закончит в 2033-м. Немногим более 10 лет. Сроки конечно могут немного сдвинуться, но не принципиально.

        И все основные мировые автогиганты следуют в этом же фарватере. Принципиальные решения уже приняты. В том числе и многими правительствами.

        Не может отдельно взятая страна вырваться из общего течения. Боюсь, не все в России осознали всю глубину этой проблемы.

        И Россия пока не упустила шанс влиться в основной поток, а может даже вырваться в лидеры. Ведь будущие автомобили будут блистать не только и не столько аккумулятором (развитие электродвигателя по своей сути закончено уже давно), сколько элетроникой и программным обеспечением.

        Ах да, литий… Закончится литий, будет водород и т. д.

        Гораздо большую проблему здесь представляет отсутствие необходимой для электротранспорта инфраструктуры.

        Главное, как я уже сказал, принципиальные решения уже приняты. Зависимость от (российской и не только) нефти будет преодолена. Пусть это и в меньшей степени касается США. Конечно, появится зависимость от лития, но это уже другая история и другие страны.

        Да, я забыл сказать про заботу об окружающей среде, про выбросы углекислого газа… Но при чем здесь это?

        #1239463
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