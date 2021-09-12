В ОДК осваивают испытания отремонтированных морских двигателей

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На модернизированном испытательном стенде подмосковного МКБ «Горизонт», являющегося филиалом Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, впервые в России проведены испытания двигателя ДО90. В 2021 году на предприятии освоят испытание двигателя ДС71. Силовые установки эксплуатируются на военно-морских судах России.

© uecrus.com

Сейчас на стенде проходит испытания двигатель ДО90 после ремонтных работ на заводе «Металлист-Самара». Первый двигатель этого типа прошел испытания в МКБ «Горизонт» в 2020 году. В конце мая на предприятие поступит другой двигатель — ДС71 — после ремонта на предприятии «ОДК-Сатурн». Ремонтные испытания двигателя данного типа на стенде будут проведены впервые в России.

Испытательный стенд МКБ «Горизонт» воссоздает условия работы двигателя, максимально приближенные к реальным. На базе турбогенератора функционирует специальная высокотехнологичная система, которая позволяет во время испытаний держать нагрузку, соответствующую реальной мощности. Стенд дважды прошел процедуру полной модернизации.

«Стенд имеет два рабочих места для испытаний двигателей, с частотой вращения до 3600 об/мин и до 10 000 об/мин. Работает на различных видах топлива. Это позволяет испытывать порядка 15 типов двигателей, что придает ему универсальный характер. Стенд оснащен уникальной, простой в устройстве и надежной в эксплуатации системой электрической нагрузки разработки МКБ „Горизонт“, — рассказывает директор филиала Олег Кужель.

Специализация стенда — испытания двигателей после ремонта, которые должны выявить их готовность для установки на морское суда или объекты энергетики. Благодаря уникальным особенностям стенда с 2017 года все ремонтные газотурбинные двигатели для морских судов и объектов энергетики ОДК испытывает на стенде МКБ „Горизонт“.

"Процесс освоения испытаний новых типов двигателей на стенде ведется непрерывно, — отмечает Олег Кужель. — В июне этого года будем осваивать ДС71, отремонтированный коллегами из ОДК-Сатурн. Для этой цели по разработанному нами техническому заданию дорабатывается и расширяется специальная автоматизированная система управления, которая является аналогом корабельной системы управления. Всего в 2021 году нам предстоит испытать четыре двигателя».

Помимо морских двигателей, на «Горизонте» пройдут испытания два двигателя ГТД-20/12ДЦ и три ДЦ59 для отечественной энергетики.

Испытательный стенд филиала АО «ОДК» МКБ «Горизонт» работает с 2006 года. Всего за эти годы на стенде проведено 157 серий испытаний газотурбинных двигателей.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!