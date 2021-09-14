Хирургический корпус открылся в Ивантеевке Московской области после капитального ремонта

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В Ивантеевской городской больнице завершился капитальный ремонт хирургического корпуса. Там установили все необходимое оборудование и обновили внутреннюю отделку.

В хирургическом корпусе Ивантеевской больницы в рамках ремонта обновили фасад, выполнили внутренние отделочные работы, полностью заменили коммуникации, установили новые лифты.Сейчас здесь созданы все необходимые условия для качественной диагностики и оперативного лечения пациентов. Установлено современное медицинское оборудование, в том числе аппараты КТ, рентген, УЗИ и другая медицинская техника.Созданы комфортные условия для врачей и пациентов.Хирургический корпус рассчитан на 190 коек.

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В нем есть реанимация, отделения хирургии, неврологии, офтальмологии, кардиологии, гинекологии, травматологии, урологии, ЛОР, отделения функциональной и рентген-диагностики, приемный покой.

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