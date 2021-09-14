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Авиация

Таганрогский авиазавод начал строительство двух самолетов-амфибий Бе-200

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Таганрогский авиазавод начал строительство двух самолетов-амфибий Бе-200 будущей специальной эскадрильи для тушения пожаров в РФ и за рубежом, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Началось изготовление двух машин (Бе-200) в рамках проекта создания будущей специальной эскадрильи. Планируется, что она будет состоять из десяти самолётов», — заявил Слюсарь, которого процитировали в пресс-службе.

По словам Слюсаря, сейчас Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева строит еще два самолета Бе-200 для пополнения парка МЧС России, а в целом завод загружен заказами до 2026 года.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/129531

Бе-200ПС, ОАК, ТАНТК им. Г.М. Бериева, Ростовская область
  • foxkeys foxkeys
    14.09.2116:28:29

    Хм… А движки-то какие туда поставят? Знает кто?

    #1239609
    • Нет аватара NeoGeography
      14.09.2116:48:15

      Запорожские Д-436 — какие еще варианты возможны?

      #1239611
      • Нет аватара termometrix
        14.09.2116:50:25

        какие еще варианты возможны?

        SaM 146.

        #1239613
        • Нет аватара NeoGeography
          14.09.2116:59:40

          SaM 146

          Разве он сертифицирован для использования на Бе-200? И может ли он вообще эксплуатироваться на гидросамолётах, оморячен ли?

          Может я не в курсе, покажите хоть один Бе-200 хоть с одним французско-русским авиадвигателем.

          Отредактировано: NeoGeography~16:59 14.09.21
          #1239616
          • Нет аватара termometrix
            14.09.2117:09:07

            С 19 февраля 2018 года Украиной наложен запрет на поставку двигателей семейства Д-436 в Россию, в связи с чем в Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) начались мероприятия по замене украинской силовой установки на франко-российскую силовую установку SaM146. Уже 7 сентября этого же года ОДК в рамках Международной выставки «Гидроавиасалон-2018»,проходившей в Геленджике, провела презентацию созданного проекта,но в апреле 2019 года Генпрокуратура РФ запретила заменять украинские двигатели у российского самолёта-амфибии Бе-200 на моторы с деталями производства стран НАТО.Сертификация ожидается к концу 2021 г.

            Отредактировано: termometrix~17:10 14.09.21
            #1239619
            • Нет аватара NeoGeography
              14.09.2117:45:31

              Генпрокуратура РФ запретила заменять украинские двигатели у российского самолёта-амфибии Бе-200 на моторы с деталями производства стран НАТО
              Ну вот и резонный ответ на мой вопрос. Всё теперь понятно.

              #1239622
      • user78 user78
        14.09.2117:11:09

        Запорожские Д-436

        Ну это понятно, их впрок закупили несколько десятков, теперь потихоньку используют.

        какие еще варианты возможны?

        ПД-8, SaM-146.

        Разве он сертифицирован для использования на Бе-200? И может ли он вообще эксплуатироваться на гидросамолётах, оморячен ли?

        Теоретически никаких проблем нет.

        ОДК представила на Гидроавиасалоне проект ремоторизации самолета-амфибии Бе-200 с помощью двигателя SaM146

        В мае 2018 г. ОДК-Сатурн и компания Safran Aircraft Engines в ходе Петербургского международного экономического форума заключили рамочное соглашение о разработке модификации двигателя SaM146 для ремоторизированной версии Бе-200. Компании договорились о проведении (серьезной доработки программного обеспечения цифровой системы автоматического управления находящейся в эксплуатации версии двигателя SaM146 c целью его интеграции с самолетом Бе-200 и дальнейшей сертификации ремоторизированной версии.

        Показатель надежности вылета по расписанию по двигателю SaM146 составляет 99,9%. В целом, эксплуатационные показатели SaM146 находятся на уровне, превышающем среднестатистический для этого класса двигателей. Двигатель успешно эксплуатируется в экстремальных климатических условиях — при предельно низких/высоких температурах. Благодаря SaM146 самолет SSJ100 способен садиться и взлетать в любых природно-климатических условиях. При этом ряд операторов эксплуатируют двигатель крайне интенсивно — до 9 часов в день.

        Силовая установка SaM146 представлена ОДК на выставке «Гидроавиасалон-2018».

        https://umpo.ru...oshchyu-dvigat/

        https://rostec....viasalone-2018/

        Но потом было принято решение с 2023 года на Бе-200 ставить сразу на 100% российские двигатели ПД-8, они ещё более экономичные и надёжные чем SaM-146:

        Отечественный двигатель ПД-8 для SSJ 100 и Бе-200 может быть готов в 2022 году

        16.11.2020

        Российский двигатель ПД-8 для SSJ 100 и самолета-амфибии Бе-200 может быть готов в 2022 году, начало установки двигателя на самолеты намечено на 2023 год. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в рамках «Гидроавиасалона — 2020».

        «Сейчас есть надежда, что мы двигатель получим в 2022 году. В 2023 году пройдем в первую очередь на SSJ 100, и дальше на самолете Бе-200 мы достигнем абсолютно 100-процентную импортнезависимость от Украины», — сказал он.

        Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью ТАСС сообщал, что ПД-8 получит сертификат типа в 2023 году. По его словам, база двигателя может применяться и для вертолетов.

        https://tass.ru...onomika/9736573

        Отредактировано: user78~17:11 14.09.21
        #1239620
  • Нет аватара termometrix
    14.09.2116:49:25

    США заказали десять машин с возможностью доставки дополнительных самолетов.Если не ошибаюсь амфибии с двигателем Суперджета должны быть сертифицированы.

    #1239612
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