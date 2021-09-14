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Таганрогский авиазавод начал строительство двух самолетов-амфибий Бе-200 будущей специальной эскадрильи для тушения пожаров в РФ и за рубежом, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Началось изготовление двух машин (Бе-200) в рамках проекта создания будущей специальной эскадрильи. Планируется, что она будет состоять из десяти самолётов», — заявил Слюсарь, которого процитировали в пресс-службе.

По словам Слюсаря, сейчас Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева строит еще два самолета Бе-200 для пополнения парка МЧС России, а в целом завод загружен заказами до 2026 года.