В Самарской области открыт завод металлических дверей

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ООО «Феррони Тольятти» (структура российской компании «Феррони») ввело в эксплуатацию завод по производству входных металлических дверей на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Тольятти», сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

«Масштабный инвестиционный проект по производству дверей был реализован на территории бывшего завода „АвтоВАЗагрегат“ (MOEX: AVAZ), фактически не функционирующего с 2015 года. Теперь здание станет местом работы для 1,5 тыс. тольяттинцев», — говорится в сообщении.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе облправительства, стоимость проекта составила 4,4 млрд рублей.

© www.interfax-russia.ru

Ожидается, что уже в этом году на заводе «Феррони» будет произведена товарная продукция на сумму более 4 млрд рублей.

Сообщается также, что «Феррони» планирует реализовать проект строительства завода противопожарных дверей в ОЭЗ Тольятти, что обеспечит Самарской области 6 млрд рублей инвестиций и создание почти 2 тыс. рабочих мест.

Кроме того в настоящее время компания планирует реализовать проект в сфере микроэлектроники, предполагающего производство к 2025 году 10 млн комплектов биометрических систем доступа. Объем инвестиций в данный проект оценивается от 45,3 млрд до 64,2 млрд рублей.

ОАО «АвтоВАЗагрегат» (Тольятти), ранее один из крупнейших поставщиков «АвтоВАЗа», приостановило производство летом 2015 года, а в августе 2016 года было признано банкротом.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Феррони Тольятти» зарегистрировано в августе 2019 года. Основные виды деятельности — производство металлических дверей и окон.

Компания «Феррони» основана в 2006 году, специализируется на производстве и продаже дверей и комплектующих к ним. Ассортимент составляет более 250 моделей, в том числе высокотехнологические двери с биометрическими замками. Компания имеет три завода и 25 филиалов в городах России и три представительства за рубежом.