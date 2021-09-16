Новые детские сады открываются в регионах часть 15 (2021г.)

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Оренбургская область

пос. Имени Ленина

В жилом комплексе «Заречье» торжественно открылся третий корпус детского сада «Колосок» поселка Ленина, рассчитанный на 140 мест.Детсад оснащен оборудованием и средствами обучения и воспитания детей с особенностями здоровья и детей-инвалидов.

В ЖК «Заречье» вырос «Колосок»! © orn.orb.ru

На первом этаже здания расположены комната охраны, кабинет заведующего, пищеблок, постирочная с гладильной, медицинский блок с изолятором на одну палату с отдельным входом и групповые ячейки, состоящие из раздевальных (приемных), групповых (игровых), спален, буфетных, туалетных, санитарно-бытовых и технических помещений.

В ЖК «Заречье» вырос «Колосок»! © orn.orb.ru

На втором этаже — кабинет английского языка, кабинет логопеда, комната психолога с сенсорной комнатой, бухгалтерия, кладовая, спортзал с кладовой для физкультурного оборудования, музыкальный зал с кладовой для музыкального оборудования и гардероб персонала.

В ЖК «Заречье» вырос «Колосок»! © orn.orb.ru

На прилегающей территории размещены групповые площадки, предназначенные для проведения игр и занятий на свежем воздухе.

https://orn.orb...ter/news/19495/

https://orenbur...v.ru/news/3382/

В Ингушетии открыли новый детский сад-долгострой на 220 мест, ставший 14-м с начала года © ingushetia.ru

Республика Ингушетия

пос. Сагопши

Новый детский сад на 220 мест открыли в сельском поселении Сагопши Малгобекского района республики. Это 14-й по счету детский сад, который открыт в регионе в течение 2021 года. Были созданы все условия для будущих воспитанников детского сада. В здании помимо игровых комнат и спален также есть оборудованные музыкальный и спортивный залы, просторная столовая и медицинский блок. В детском саду смогут также обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья — для их удобства в здании установлены пандусы и специальный подъемник.

В Ингушетии открыли новый детский сад-долгострой на 220 мест, ставший 14-м с начала года © ingushetia.ru

В Ингушетии открыли новый детский сад-долгострой на 220 мест, ставший 14-м с начала года © ingushetia.ru

https://ingushe..._nachala_goda_/

© sn74.ru

Челябинская область

с. Долгодеревенское

15 сентября в коттеджном поселке Газовик (с. Долгодеревенское) Сосновского района Челябинской области в торжественной обстановке открылся новый детский садик «Изумрудная сказка».

© sn74.ru

Детский сад рассчитан на 240 детей. Первый этаж 6 групп на 120 мест отведен для малышей раннего возраста от полутора до трех лет. На втором этаже будут дети постарше от трех до семи лет.

© chelsosna.ru

http://www.chel...voselem-malyshi

https://sn74.ru...oitelstvo/11207

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Республика Алтай

село Чемал

В среду, 15 сентября, открыл детский сад «Лисенок» в селе Чемал. В детском саду оборудованы семь разновозрастных групп, в том числе три ясельные по 15 малышей в каждой. В здании имеется медицинский блок, игровые и спальные помещения, спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога, логопедический и методический кабинеты. На территории детсада обустроена площадка с игровыми комплексами и всем необходимым для детских прогулок.

© sun9-53.userapi.com

© sun9-53.userapi.com

© sun9-65.userapi.com

https://gornoal...y-sad/97570467/

© bga32.ru

Брянская область

г.Брянск

В Советском районе на территории старого аэропорта открылся ещё один новый детский сад «Тюльпанчик». Детский сад возводился в рамках национального проекта «Демография». Это уже третий детский сад на территории старого аэропорта. Ранее здесь были открыты детские сады «Гармония» (март 2021 года) и «Росинка» (август 2019 года), каждый из этих детсадов также рассчитан на 270 мест.

© bga32.ru

Новый детский рассчитан на 270 мест, из которых 120 предназначены для детей до 3-х лет. В детском саду будет оборудован интерактивный логопедический кабинет с возможностью совмещения нескольких образовательных направлений. Так же проводится работа по приобретению и оборудованию изостудии, кабинета психологической разгрузки, зимнего сада, кабинета для проведения научно-исследовательской деятельности.

© bga32.ru

На двух этажах разместятся 12 уютных групп, 6 из которых — ясельные. Для занятий физкультурой есть собственный бассейн и современный спортзал. Творческие занятия и утренники будут проходить в просторном музыкальном зале. По аналогии с ранее открытыми детсадами, «Тюльпанчик» оборудован медкабинетом, сенсорной комнатой, кабинетами психолога и логопеда. Также для образовательного процесса в саду открыт кабинет научно-исследовательской деятельности, где малыши смогут почувствовать себя настоящими учеными.

© bga32.ru

Во дворе для каждой группы выделен собственный участок с верандой, игровой площадкой. Кроме того, здесь оборудована метеоплощадка, чтобы дети наблюдали за явлениями природы.

https://bga32.r...ad-tyulpanchik/

В Симферополе открыт новый детский сад на 100 мест © i0.wp.com

Республика Крым

г.Симферопль

Состоялось важное и долгожданное для многих событие — открытие модульного детского сада МБДОУ № 9 «Жар-птица» на ул. Маршала Жукова в Симферополе.

© rk.gov.ru

https://crimea-.../16/838324.html

© astrobl.ru

Астраханская область

г.Астрахань

В Трусовском районе Астрахани открыли долгожданный детский сад.

В Трусовском районе Астрахани открыли долгожданный детский сад © punkt-a.info

Новый детский сад рассчитан на детей от двух до семи лет. Он оснащён современным оборудованием, регулируемой по росту мебелью. Во дворе установлены теневые навесы, игровые комплексы и спортплощадка с прорезиненным покрытием.

© astrobl.ru

© astrobl.ru

© astrobl.ru

https://www.ast...ru/photo/128404

https://punkt-a...nyy-detskiy-sad