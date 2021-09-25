В регионах открыты новые спортивные объекты 19 часть ( 2021 г.)

ФОК с двумя бассейнами открылся в Облучье © mrgt.ru

Еврейская Автономная область

г. Облучье

В Облучье прошло открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Здание построили при спонсорской поддержке ПАО «Газпром».

Комплекс предназначен для повседневных и периодических физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий по плаванию, в том числе для маломобильных групп населения. В состав комплекса входит большой бассейн, малый бассейн, зал разминки. Общая площадь объекта составляет более трех тысяч квадратных метров. Общая пропускная способность комплекса — 63 человека в смену.

© riabir.ru

ФОК с двумя бассейнами открылся в Облучье © mrgt.ru

© riabir.ru

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© bryanskobl.ru

Брянская область

г.Дятьково

16 сентября в городе Дятьково состоялось торжественное открытие физкультурно-спортивного комплекса с бассейном «Олимп».

© bryanskobl.ru

© bryanskobl.ru

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Бассейн «Сила воды» открыли в Ижевске © susanin.news

Республика Удмуртия

г.Ижевск

В столице Удмуртии торжественно открыли бассейн «Сила воды». Долгострой на улице Советской в Ижевске начали возводить в 2013 году, но из-за недостатка финансирования работы приостановили. 18 сентября 2021 года первые спортсмены и любители плавания вышли на десять 50-метровых дорожек нового спортивного комплекса.

© susanin.news

В новом комплексе два зала для плавания: 50-метровый глубиной 2 м и 12-метровый глубиной от 1 м до 1,25 м. Здесь есть зрительские трибуны на 640 мест, зал сухого плавания, тренажёрный зал, две сауны, кафе здорового питания и магазин спортивных товаров. Напомним, для расчёта точного результата каждого пловца в бассейне установили автоматическую систему хронометража.

© susanin.news

© susanin.news

© susanin.news

© susanin.news

© susanin.news

© susanin.news

https://susanin...0210918-286548/

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Ямало-Ненецкий автономный округ

г.Лабытнанги

В Лабытнанги открылся спорткомплекс «Северный характер». На его двух тысячах квадратных метров расположились: центр единоборств, площадки для игровых видов спорта, тренажерный и кроссфит залы, а также место для игры в шахматы и скалодром

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В зале единоборств созданы все условия для занятий тхэквондо, боксом, рукопашным боем и греко-римской борьбой. Также смонтирована зона кросс-фита. Игровая площадка предназначена для мини-футбола, баскетбола и волейбола.

IMG_20210919_102826_538_1000_fitted_to_width.jpg © lbt.yanao.ru

IMG_20210919_102826_528_1000_fitted_to_width.jpg © lbt.yanao.ru

IMG_20210919_102826_568_1000_fitted_to_width.jpg © lbt.yanao.ru

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