В регионах открыты новые спортивные объекты 19 часть ( 2021 г.)
ФОК с двумя бассейнами открылся в Облучье © mrgt.ru
Еврейская Автономная область
г. Облучье
В Облучье прошло открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Здание построили при спонсорской поддержке ПАО «Газпром».
Комплекс предназначен для повседневных и периодических физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий по плаванию, в том числе для маломобильных групп населения. В состав комплекса входит большой бассейн, малый бассейн, зал разминки. Общая площадь объекта составляет более трех тысяч квадратных метров. Общая пропускная способность комплекса — 63 человека в смену.
ФОК с двумя бассейнами открылся в Облучье © mrgt.ru
https://mrgt.ru...lsya-v-obluche/
Брянская область
г.Дятьково
16 сентября в городе Дятьково состоялось торжественное открытие физкультурно-спортивного комплекса с бассейном «Олимп».
http://www.brya...021/09/16/13165
Бассейн «Сила воды» открыли в Ижевске © susanin.news
Республика Удмуртия
г.Ижевск
В столице Удмуртии торжественно открыли бассейн «Сила воды». Долгострой на улице Советской в Ижевске начали возводить в 2013 году, но из-за недостатка финансирования работы приостановили. 18 сентября 2021 года первые спортсмены и любители плавания вышли на десять 50-метровых дорожек нового спортивного комплекса.
В новом комплексе два зала для плавания: 50-метровый глубиной 2 м и 12-метровый глубиной от 1 м до 1,25 м. Здесь есть зрительские трибуны на 640 мест, зал сухого плавания, тренажёрный зал, две сауны, кафе здорового питания и магазин спортивных товаров. Напомним, для расчёта точного результата каждого пловца в бассейне установили автоматическую систему хронометража.
https://susanin...0210918-286548/
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Ямало-Ненецкий автономный округ
г.Лабытнанги
В Лабытнанги открылся спорткомплекс «Северный характер». На его двух тысячах квадратных метров расположились: центр единоборств, площадки для игровых видов спорта, тренажерный и кроссфит залы, а также место для игры в шахматы и скалодром
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В зале единоборств созданы все условия для занятий тхэквондо, боксом, рукопашным боем и греко-римской борьбой. Также смонтирована зона кросс-фита. Игровая площадка предназначена для мини-футбола, баскетбола и волейбола.
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IMG_20210919_102826_528_1000_fitted_to_width.jpg © lbt.yanao.ru
IMG_20210919_102826_528_1000_fitted_to_width.jpg © lbt.yanao.ru
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https://lbt.yan...ter/news/78983/
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