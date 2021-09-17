Детский сад на 500 мест отклылся в Тюмени

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В новом жилом районе на улице Линейной в Тюмени открыли детский сад. В построенном здании 24 группы, в том числе ясельные на 118 мест. Всего детсад готов принять 500 ребят. Все группы и холлы имеют уличные указатели, названия дублируют тюменские топонимы. В садике созданы все условия для развития у детей творческих способностей и физических навыков: есть музыкальный зал, кабинет творчества и спортзал, оснащенный современным оборудованием.