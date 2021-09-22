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Рязань часто рисуют в виде эмблемы с куполами собора, но этот город более многогранен. Здесь переплетается все: столица ВДВ и «грибы с глазами», Есенин и Павлов, старинный кремль и «Золотое яйцо». Запутанная история и памятники, которые сносили и заново возводили, переименовывали и возвращали названия. Да и Рязань — это не совсем Рязань, а Переяславль Рязанский.

1. Историческая Рязань — это небольшой древний военный город, который уничтожили еще в 1237 году. Тогда здесь лютовали татары — и во время набега хана Батыя тогдашняя столица была разрушена и главным городом стал Переяславль Рязанский. Именно его по указу Екатерины II переименовали в Рязань, в память о богатом и славном историческом прошлом. А настоящую бывшую столицу теперь называют Старая Рязань.

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2. За несколько столетий город вырос, численность населения увеличилась более чем до 500 тысяч человек.

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3. В Рязани очень следят за озеленением — еще при СССР город получал многочисленные награды за благоустройство. Это отлично видно с высоты — деревьев и зеленых зон в городе действительно много.

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4. Рязанский кремль находится на обрывистом холме, окружен с одной стороны рекой, а с другой — глубоким рвом. Стены на крутом холме — мощное оборонительное укрепление, которое не могли одолеть никакие враги.

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5. На северной части кремлевского холма раньше помещался весь Переяславль Рязанский. Затем город стал разрастаться и кремль оказался на окраине.

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6. Глебовский мост — главный вход в кремль. Раньше этот мост был деревянным и поднимался в случае осады, а на месте колокольни была Глебовская башня — основной вход в Кремль. Старый мост сгорел при пожаре, а затем построили мощный кирпичный мост с аркой.

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7. На территории кремля находится Успенский собор с колокольней.

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8. Раньше на месте собора была пороховая палата — хранилище боеприпасов для обороны крепости. Собор возводили в две попытки — первое здание рухнуло из-за неправильных расчетов архитектора. Зато вторая версия сохранилась до наших дней, хотя в 1800 году и были попытки ее разобрать по причине ветхости. Но местные купцы собрали средства и отреставрировали здание.

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9. К стенам кремля подходит Трубежный затон, на котором есть дебаркадер с пристанью «Кремлевская». Отсюда отправляются прогулочные теплоходы, на которых проводятся экскурсии по Оке до Шумашинских островов или моста на Солотчу.

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10. Изначально площадь Ленина называлась Хлебная — здесь располагались большие торговые ряды. Когда площадь стала основной торговой площадкой города, ее переименовали в Новобазарную. От площади расходятся четыре улицы: Соборная, Почтовая (пешеходная), Горького и Первомайский проспект.

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11. Памятник Ленину появился на площади на месте часовни, которую снесли сразу после революции. Памятник, кстати, тоже сносили: в 1993 году его заменили большим крестом, затем на этом месте была установлена символика Рязани. Но в 1997 году по решению городского правительства памятник восстановили в прежнем виде.

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12. За памятником Ленину начинается Почтовая улица — это рязанский пешеходный Арбат. Почтовая была главной улицей еще когда Рязань называлась Переяславлем Рязанским, а сегодня это одно из самых популярных мест для прогулок туристов. На улице сохранились старинные купеческие особняки, памятники, столбы с указателями расстояний до городов-побратимов Рязани.

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13. На площади перед памятником выполнено оригинальное мощение — сюда перенесли план застройки Рязани XIX века.

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14. Город разделен на 4 района: Московский, Железнодорожный, Октябрьский и Советский (центр). В Рязани работает несколько крупных заводов: авиаремонтный, приборный, станкостроительный, комбайновый.

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15. Гостинично-ресторанный комплекс «Старый Город» входит в ТОП-20 лучших отелей России.

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16. «Старый Город» находится на возвышенности и строители использовали это преимущество — часть окон выходят на большой зеленый парк, а на территории есть даже небольшой водопад на насыпи из камней.

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17. Отель построили в 2017 году и называли в новостях «рязанской Голландией». На фоне этих фасадов любят фотографироваться не только туристы, но и местные жители.

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18. В 2020 году в Рязани редактировали генеральный план застройки — чтобы решить проблему пробок, город планируют расширять. Скорее всего — на юго-запад, в противоположную от Оки сторону.

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19. Администрация города Рязани. В этом здании раньше располагалась губернская земская управа. Само здание построено в 1916 году.

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20. Раньше на месте улицы Свободы был Владимирский тракт, на котором было много купеческих построек, но по новому градостроительному плану Екатерины II все изменилось — территорию выкупили, убрали холмы и овраги. Улица расположена в самом центре, земля здесь была очень дорогая, но ее охотно покупали купцы для своих домов.

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21. Рязанская областная филармония. Изначально на этом месте был летняя деревянная сцена, затем — большой театр с открытой верандой. Сегодня это полноценная филармония со своим постоянным коллективом. В парке перед зданием установлен памятник И. П. Павлову — тому самому, который стал известен благодаря своим опытам с рефлексами животных. За памятником в 2019 году появился новый арт-объект — кованый рояль.

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22. Верхний городской сад (Наташин парк). Говорят, что название происходит от имени революционерки, дочери адвоката — на месте их дома появился сквер, который потом вырос в большой городской парк.

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23. В 2021 году парк отреставрировали — появились округлые линии дорожек, новые лавочки, клумбы, подсветка.

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24. Улица Ленина раньше была частью торгового пути между Москвой и Астраханью, поэтому называлась Астраханской. После революции ее переименовали в Советскую, затем — в улицу Ленина. Это одна из улиц центральной части города, здесь находится много старинных зданий, памятников архитектуры.

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25. Улица Ленина упирается в Рязанский государственный областной театр драмы. В свое время театр считался одним из передовых театров России — именно здесь состоялась премьера комедии «Ревизор». Старый драмтеатр находился на Соборной площади, но в 1962 году переехал в новое здание на Театральной площади.

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26. Эскиз барельефного панно на фронтоне драматического театра разработал рязанский живописец К. К. Шелковенко.

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27. Ока ежегодно разливается и затопляет пригородную территорию, поэтому город формировался не кольцевым увеличением диаметра, а рос в одну сторону. В результате кремль оказался не в центре, а в северо-восточной части города.

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28. Храм Николая Чудотворца еще называют Николо-Ямской церковью. Храм построили из кирпича другой церкви, которая находилась в зоне подтопления Оки. Храм переехал почти целиком — при строительстве перенесли кирпич и камни, иконостас, утварь. После революции церковные ценности изъяли, а храм долго использовали как склад для овощей и даже как здание пивоваренного завода. Заново храм открыли только в 1996 году.

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29. Река Трубеж проходит по северной части города и впадает в Оку, а Трубежный затон подходит почти к стенам кремля. Это судоходный затон, по которому ходят прогулочные пароходы. А 100 лет назад здесь во время разлива реки была полноводная городская гавань с торговыми судами и промысловыми лодками.

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30. Опора ЛЭП в виде парашюта и самолетов. Самый большой памятник ВДВ России. Город считается столицей ВДВ России — именно здесь находится единственное в стране высшее Воздушно-десантное училище. И даже День города в последние несколько лет празднуют одновременно с днём ВДВ.

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31. Это самая большая эмблема ВДВ в мире, она занесена в Книгу Рекордов России. Высота и ширина эмблемы — 35 метров, а весит парашют 90 тонн.

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32. Центральный спортивный комплекс был построен как резервная арена для Олимпиады 1980 года. Для основных игр Олимпиады он не использовался, но здесь проводились квалификационные испытания. Сейчас стадион работает как основная спортивная площадка для массовых спортивных мероприятий.

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33. Стела «Георгий Победоносец» на площади 60-летия Победы.

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34. Рязанский цирк работает с 1971 года. Сюда приезжали многие известные артисты — Никулин, Запашные, Куклачев, Карандаш. Здание возвели всего за год, но это полноценный цирк с двумя манежами — для репетиций и выступлений.

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35. Лыбедский бульвар проходит по руслу реки Лыбедь — она течет по подземному коллектору прямо под улицей. Это прогулочная зона, по которой можно пройти от здания цирка до улицы Ленина.

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36. Футбольный стадион «Спартак», на котором тренируется женская футбольная команда «Рязань-ВДВ» и мужская «Рязань». «Спартак» старше центрального спорткомплекса — его построили в 1958 году. В 2010 году стадион пытались переименовать в «Олимпиец», но затем вернули историческое название.

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37. Вокруг рязанского кремля расположен большой парк Переяславль. Сейчас обсуждается проект благоустройства самого парка, рек, мостов и других элементов природной зоны рядом с кремлем.

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38. Бизнес-центр «Кремлёвский». В народе здание называют «Золотое яйцо» или «Дом-чайник».

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39. В Рязани установлено более 50 памятников. Часть из них — военная техника, есть несколько тематических (например, «Косопуз», «Грибы с глазами», «Девушка с планшетом»). Один из самых известных — памятник Есенину, который родился в Рязанской губернии. Поговорка «В Рязани — грибы с глазами» — неофициальный символ этого города.

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40. Торговые ряды несколько раз перестраивались, но сохранили ощущение старины — их воспринимают как одну из достопримечательностей Рязани. Туристы иногда удивляются, что ряды до сих пор используются по назначению.

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41. Соборная колокольня — одно из самых высоких зданий Рязани и Рязанской области. Высота шпиля — 83,2 метра. Колокольня построена на месте Глебовой башни, которая входила в оборонительный комплекс кремля.

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42. В Рязани нет слишком высоких зданий — в самом большом жилом доме 26 этажей. С высоты город выглядит однородным, без резко выделяющихся построек.

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43. Туристический комплекс «Рыбацкая Деревня» выполнен в норвежском стиле: 20 маленьких красных домиков и маяк стали одним из любимых мест для фотосессий.

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44. Иоанно-Богословский мужской монастырь расположен в 25 км к северу от Рязани. Обитель возникла в начале XIII века и несколько раз разорялась татарскими набегами. Каждый раз монастырь возрождался и отстраивался.

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45. До середины XVII века все постройки в монастыре были деревянными, но после очередного возрождения их заменили каменными, построили школу для крестьянских детей. После революции монастырь упразднили и он простоял закрытым более 50 лет — до 1988 года.

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46. В Рязани родилось немало известных политических и культурных деятелей, бизнесменов. Например, бренд косметики Max Factor появился именно в Рязани и здесь был первый магазин его основателя. Позднее Максимилиан Факторович эмигрировал в США и там уже раскрутил бренд до мировой известности.

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47. Гаражный комплекс «Автомобилист-1». Такое расположение гаражей встретишь нечасто.

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48. Рязань — столица ВДВ и город с кремлем, который до сих пор может выдержать осаду. Здесь сочетаются современные и старинные здания, можно погулять по пешеходным улицам, увидеть необычные памятники и архитектуру, которой нет в других городах.

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