Новинки компании «Проект Системы» для строительно-дорожной техники

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ООО «Проект Системы» на выставке «СтройДорЭкспо-2021» представило две новинки, разработанные в текущем году: многофункциональный подлокотник PS-C1 и пальчиковый джойстик PS-JF1.C с эргономичным курком.

Многофункциональный подлокотник PS-C1 является универсальным органом управления, который находит своё применение в коммунальной, сельскохозяйственной и строительно-дорожной технике. Современный дизайн, широкие возможности по конфигурированию и надёжность обеспечили значительный интерес к новинке со стороны потенциальных Заказчиков.

Новый курок (тип С) расширяет сферу применяемости пальчиковых джойстиков PS-JF1. Эргономичная форма разработана в соответствии с трендами ведущих мировых производителей аналогичных джойстиков. Форма курка обеспечивает надёжное размещение пальца оператора, исключая возможность проскальзывания.

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Проект Системы — инжиниринговая компания, которая разрабатывает и внедряет электронные системы управления и мониторинга для различных видов техники и промышленного оборудования.

© Фото из открытых источников

С 2013 года создаем и производим электронные системы и компоненты. Штат компании состоит из высококвалифицированных инженеров. Основные направления деятельности: бортовые системы управления для всех видов мобильной техники, шкафы управления для гидравлических станций и промышленного оборудования, производство компонентов для управления и диагностики, системы сервисного мониторинга и дистанционного управления.

Компания — резидент технопарка высоких технологий «Университетский» с августа 2020 года.

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