Головная субмарина проекта 677 «Лада» вошла в состав российского Военно-морского флота

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Головная подлодка проекта 677 «Санкт-Петербург» вошла в состав ВМФ как полноценная боевая единица. Опытная эксплуатация первой «Лады», длившаяся более 10 лет, завершена.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Андрея Баранова, приемный акт на субмарину подписан, подлодка вошла в состав ВМФ России. С 2010 года «Санкт-Петербург» находился на опытной эксплуатации на Северном флоте.

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Дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург» была заложена на «Адмиралтейских верфях» в 1997 году, спущена на воду в 2004. Проект вообще «шел со скрипом» и неоднократно останавливался из-за нехватки финансирования, исправления недочётов в конструкции.

Постоянная доработка техники пошла подлодке на пользу. В конструкции подводных лодок проекта «Лада» использовано несколько новых технических решений, которые позволяют значительно снизить шумность этих кораблей.

Например, этому способствует новое противогидролокационное покрытие корпуса. Также оборудование, в процессе работы которого могут возникать вибрации, установлено на виброопорах. Кроме того, в составе силовой установки подводной лодки использован многорежимный главный гребной двигатель на постоянных магнитах, в целом работающий тише традиционных асинхронных электромоторов.

Наконец, подлодка проекта «Лада» выполнена полуторакорпусной. При такой схеме прочный корпус лишь частично прикрывается легким корпусом, заполняемым водой при погружении и воздухом при всплытии. Полуторакорпусная схема по сравнению с двухкорпусными позволяет несколько уменьшить габариты корабля, повысить его маневренность и уменьшить время погружения.

Водоизмещение подводной лодки составляет 1,8 тысячи тонн при длине 66,8 метра и ширине 7,1 метра. Она может развивать под водой скорость до 21 узла и вооружена шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра с боезапасом на 18 торпед. Рабочая глубина погружения корабля — 300 метров.

«Санкт-Петербург» выполнена полуторакорпусной. Ее прочный корпус лишь частично прикрывается легким, заполняемым водой при погружении и воздухом при всплытии. Такая схема позволяет несколько уменьшить габариты корабля, повысить его маневренность и уменьшить время погружения.

Всего в серии были заложены три «Лады» — головная «Санкт-Петербург», первая и вторая серийные — «Кронштадт» и «Великие Луки». Серийные субмарины должны войти в состав флота в 2022 году. Отмечается, что в отличие от головной подлодки, имеющей на вооружении только мины и торпеды, серийные «Лады» получили на вооружение крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, обе подлодки оснащены новым, более мощным и менее шумным электродвигателем.

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