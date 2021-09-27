В Волгограде открылось новое производство электрощитового оборудования

В Волгограде компанией «ЕРС-КОМПЛЕКТ» введён в эксплуатацию цех по производству электрощитового оборудования площадью 300 м2. Он расположено на ул. Автотранспортной, 21.

Производство «ЕРС-КОМПЛЕКТ» — это производство полного цикла: от проектирования до изготовления электрощитового оборудования и последующей сборки в единую конструкцию. Индивидуальное изготовление электрощитового оборудования позволит компании реализовывать нестандартные решения и изготавливать оборудование, максимально точно соответствующее потребностям конкретного объекта.

В новом сборочном цеху уже установлено всё необходимое оборудование, открыты первые производственные линии. Ведется работа над крупными заказами волгоградских заводов, например, производством электрических колонн для АО «Каустик» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Каждому щиту, вышедшему с производства, присваивается индивидуальный QR-код. Эта современная система хранения паспортных данных позволяет эксплуатирующим компаниям мгновенно получить всю необходимую информацию о любом щите, просто наведя свой смартфон на соответствующее изображение кода.

До конца года в планах компании запустить 750 м2 сборочного производства, а к 2022 году вывести на полную мощность 2400 м2 производственных площадей. Для нового производства создано 50 новых рабочих мест, на которые будут приняты специалисты различного профиля, рабочие и технические служащие.

Филиалы компании «ЕРС-КОМПЛЕКТ» находятся в Москве, Краснодаре, Астрахани и Ростове-на-Дону. Параллельно с открытием нового производства в Волгограде компания выходит на международный рынок — открывает подразделение в Баку и будет развивать ближневосточное направление.