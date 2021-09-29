Новые поликлиники открылись в Красногорске
В городском округе Красногорск в жилом комплексе «Изумрудные холмы» открылась новая поликлиника смешанного типа. Она рассчитана на 413 посещений в смену, из них 273 для взрослого населения и 140 для детского.
В поликлинике работает служба неотложной помощи, а также кабинеты кардиолога, невролога, акушера-гинеколога и эндокринолога. Помимо этого, здание полностью оборудовано для маломобильных пациентов.
Поликлиника для взрослых и детей на 600 посещений открылась в Красногорске
Новая поликлиника смешанного типа на 600 посещений в смену открылась в городском округе Красногорск в Путилково. Она является структурным подразделением Красногорской больницы № 2.
В поликлинике работают кабинеты ультразвукового исследования, эндоскопии, функциональной диагностики, рентгенологического обследования, в том числе маммографии, рентгенографии, флюорографии, стоматологической рентгенографии, процедурные, прививочные, физиотерапевтический кабинет, отделение медицинской реабилитации и восстановительного лечения, кабинет гериатрии, кабинет здорового ребенка и охраны зрения, отделение профилактики. Помимо этого, организована работа дневных стационаров для детского и взрослого населения на 20 коек.
Поликлиника располагается в новом 4-х этажном здании, расположенном по адресу: деревня Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, дом 6, на благоустроенной территории с детской площадкой, колясочной, парковкой и зонами ожидания.
https://podmoskovye.bezformata.com/listnews/poliklinika-dlya-vzroslih-i-detey/97444851/
http://inkrasnogorsk.ru/novosti/medicina/medicina-shagovoy-dostupnosti
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