Новые поликлиники открылись в Красногорске

© mz.mosreg.ru

В городском округе Красногорск в жилом комплексе «Изумрудные холмы» открылась новая поликлиника смешанного типа. Она рассчитана на 413 посещений в смену, из них 273 для взрослого населения и 140 для детского.

© krasnogorskriamo.ru

© mz.mosreg.ru

В поликлинике работает служба неотложной помощи, а также кабинеты кардиолога, невролога, акушера-гинеколога и эндокринолога. Помимо этого, здание полностью оборудовано для маломобильных пациентов.

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru

Поликлиника для взрослых и детей на 600 посещений открылась в Красногорске

© mz.mosreg.ru

Новая поликлиника смешанного типа на 600 посещений в смену открылась в городском округе Красногорск в Путилково. Она является структурным подразделением Красногорской больницы № 2.

© mz.mosreg.ru

В поликлинике работают кабинеты ультразвукового исследования, эндоскопии, функциональной диагностики, рентгенологического обследования, в том числе маммографии, рентгенографии, флюорографии, стоматологической рентгенографии, процедурные, прививочные, физиотерапевтический кабинет, отделение медицинской реабилитации и восстановительного лечения, кабинет гериатрии, кабинет здорового ребенка и охраны зрения, отделение профилактики. Помимо этого, организована работа дневных стационаров для детского и взрослого населения на 20 коек.

© mz.mosreg.ru

Поликлиника располагается в новом 4-х этажном здании, расположенном по адресу: деревня Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, дом 6, на благоустроенной территории с детской площадкой, колясочной, парковкой и зонами ожидания.

© mz.mosreg.ru

© inkrasnogorsk.ru

© mz.mosreg.ru

© krasnogorsk.info

© inkrasnogorsk.ru

© inkrasnogorsk.ru

© inkrasnogorsk.ru

© inkrasnogorsk.ru

© inkrasnogorsk.ru

https://podmoskovye.bezformata.com/listnews/poliklinika-dlya-vzroslih-i-detey/97444851/

http://inkrasnogorsk.ru/novosti/medicina/medicina-shagovoy-dostupnosti