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Ход строительства культурно-образовательных центров в регионах ( 2021 г.)

©Видео с youtube.com

Республика Саха-Якутия

г.Якутск

На строительной площадке на берегу озера Сайсары в Якутске продолжается сооружение монолитного каркаса здания Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств. На строительстве объекта занято более 100 человек, задействовано 4 башенных крана, техника для смешивания и подачи бетона. Строительная готовность каркаса оценивается в 40%. На сегодняшний день завершено устройство фундаментов, стен и колонн нулевого цикла. Продолжаются работы по бетонированию стен, колонн, пилонов и плит перекрытия надземной части здания, лестничных маршей и площадок. С начала строительства залито более 8,5 тыс. кубометров бетона. Единый комплекс Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств общей площадью почти 33 тыс. м2 разместит под одной крышей филармонию, 2 театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая вместимость зрительных залов — 1500 мест. Центр эпоса и искусств объединит трансформируемой сценой национальный театр Олонхо и академический театр Саха. В столице Якутии впервые станет возможным проведение мероприятий любого уровня — от концертов классической музыки до крупных международных и республиканских форумов, масштабных зрелищных мероприятий и шоу. Завершить строительство планируется в 2024 году.

©Видео с youtube.com

Кемеровская область

г.Кемерово

©Видео с youtube.com

Приморский край

г.Владивосток

©Видео с youtube.com

Калининградская область

г.Калининград

https://www.you...O9IHQIqlDJxmi1A ( источник видео)
Источник: https://vis-group.ru/pressroom/news...-eposa-i-iskusstv-v-yakutske-stane/

образование, культура, Якутия, Кемеровская область, Калининградская область, Приморский край
  • Александр Климов Александр Климов
    02.10.2108:58:11

    ©Видео с youtube.com

    Строительство культурного центра в Севастополе

    Тут формат другой, много интервью поэтому не стал добавлять в основную статью

    Странно что СТГ строит три комплекса ( а четвертый в Севастополе другой подрядчик хотя программа одна)

    Отредактировано: Александр Климов~09:52 02.10.21
    #1240660
  • Slava Arister
    02.10.2114:16:46

    Искусство-народу! Отличные проекты.

    #1240667
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    02.10.2115:02:17

    К строительству культурного центра в Севастополе:

    Сергей Полунин — выдающийся танцовщик, но не только — настоящий патриот страны — и не на словах, а на деле. К стати, он уроженец Херсона.

    И вообще эти центры стоят денег выделенных на их строительство.

    Образованные, культурные, здоровые люди это самый большой капитал в современном мире!!!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~15:07 02.10.21
    #1240670
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