Ход строительства культурно-образовательных центров в регионах ( 2021 г.)
©Видео с youtube.com
Республика Саха-Якутия
г.Якутск
На строительной площадке на берегу озера Сайсары в Якутске продолжается сооружение монолитного каркаса здания Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств. На строительстве объекта занято более 100 человек, задействовано 4 башенных крана, техника для смешивания и подачи бетона. Строительная готовность каркаса оценивается в 40%. На сегодняшний день завершено устройство фундаментов, стен и колонн нулевого цикла. Продолжаются работы по бетонированию стен, колонн, пилонов и плит перекрытия надземной части здания, лестничных маршей и площадок. С начала строительства залито более 8,5 тыс. кубометров бетона. Единый комплекс Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств общей площадью почти 33 тыс. м2 разместит под одной крышей филармонию, 2 театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая вместимость зрительных залов — 1500 мест. Центр эпоса и искусств объединит трансформируемой сценой национальный театр Олонхо и академический театр Саха. В столице Якутии впервые станет возможным проведение мероприятий любого уровня — от концертов классической музыки до крупных международных и республиканских форумов, масштабных зрелищных мероприятий и шоу. Завершить строительство планируется в 2024 году.
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Кемеровская область
г.Кемерово
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Приморский край
г.Владивосток
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Калининградская область
г.Калининград
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