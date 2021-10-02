Ход строительства культурно-образовательных центров в регионах ( 2021 г.)

©Видео с youtube.com

Республика Саха-Якутия

г.Якутск

На строительной площадке на берегу озера Сайсары в Якутске продолжается сооружение монолитного каркаса здания Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств. На строительстве объекта занято более 100 человек, задействовано 4 башенных крана, техника для смешивания и подачи бетона. Строительная готовность каркаса оценивается в 40%. На сегодняшний день завершено устройство фундаментов, стен и колонн нулевого цикла. Продолжаются работы по бетонированию стен, колонн, пилонов и плит перекрытия надземной части здания, лестничных маршей и площадок. С начала строительства залито более 8,5 тыс. кубометров бетона. Единый комплекс Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств общей площадью почти 33 тыс. м2 разместит под одной крышей филармонию, 2 театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая вместимость зрительных залов — 1500 мест. Центр эпоса и искусств объединит трансформируемой сценой национальный театр Олонхо и академический театр Саха. В столице Якутии впервые станет возможным проведение мероприятий любого уровня — от концертов классической музыки до крупных международных и республиканских форумов, масштабных зрелищных мероприятий и шоу. Завершить строительство планируется в 2024 году.

©Видео с youtube.com

Кемеровская область

г.Кемерово

©Видео с youtube.com

Приморский край

г.Владивосток

©Видео с youtube.com

Калининградская область

г.Калининград

https://www.you...O9IHQIqlDJxmi1A ( источник видео)