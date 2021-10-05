Космический корабль «Союз МС-19» пристыковался к МКС

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Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» с экипажем 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию и участниками научно-просветительского проекта «Вызов» спустя почти 3,5 часа после старта, в 15:22 по московскому времени, в штатном режиме пристыковался к Малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.

Экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и участников космического полета — кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.

Сближение выполнялось по двухвитковой схеме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

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Во время 66-й экспедиции на МКС будет реализован уникальный научно-просветительский проект «Вызов», в рамках которого россияне первыми в мире осуществят съемки игрового кино в космическом пространстве.

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Переход к новой «сверхбыстрой» схеме стал возможен только с вводом в эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-2.1а», позволяющей по своим техническим характеристикам и возможностям системы управления выводить космические корабли на заданную орбиту с самой высочайшей точностью. Важной особенностью реализации двухвитковой схемы является предварительное формирование требуемой рабочей орбиты МКС и точное выполнение заложенной в бортовой вычислительный комплекс корабля «Союз МС» программы автономного наведения.

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