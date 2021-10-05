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Космонавтика

Космический корабль «Союз МС-19» пристыковался к МКС

 © cdnn21.img.ria.ru

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» с экипажем 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию и участниками научно-просветительского проекта «Вызов» спустя почти 3,5 часа после старта, в 15:22 по московскому времени, в штатном режиме пристыковался к Малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.

Экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и участников космического полета — кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.

Сближение выполнялось по двухвитковой схеме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

 © phototass4.cdnvideo.ru

 © phototass1.cdnvideo.ru

Во время 66-й экспедиции на МКС будет реализован уникальный научно-просветительский проект «Вызов», в рамках которого россияне первыми в мире осуществят съемки игрового кино в космическом пространстве.

 © cdnn21.img.ria.ru

Переход к новой «сверхбыстрой» схеме стал возможен только с вводом в эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-2.1а», позволяющей по своим техническим характеристикам и возможностям системы управления выводить космические корабли на заданную орбиту с самой высочайшей точностью. Важной особенностью реализации двухвитковой схемы является предварительное формирование требуемой рабочей орбиты МКС и точное выполнение заложенной в бортовой вычислительный комплекс корабля «Союз МС» программы автономного наведения.

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Источник: https://www.roscosmos.ru/32826/

космонавтика
  • Нет аватара termometrix
    05.10.2116:49:25

    «Союз МС-19» пристыковался к МКС вручную

    МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Космонавт Антон Шкаплеров перешел в режим ручной стыковки «Союза МС-19» с МКС, так как корабль не смог пристыковаться автоматически, следует из трансляции стыковки на «Роскосмос ТВ».

    «Не смотри на КУРС, ориентируйся визуально. <…> Включай ручное управление», — дал команду экипажу генконструктор РКК «Энергия» руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

    Перед этим корабль два раза подходил и отходил от станции.

    https://tass.ru...kosmos/12582391

    Надо наконец-то исправить подобные ошибки и неполадки,чтобы больше не повторялось.Иногда бывают такие моменты.Ведь первая в мире автоматическая система стыковки была создана в СССР.

    Отредактировано: termometrix~16:57 05.10.21
    #1240811
    • Нет аватара mr A
      05.10.2119:34:29

      Наверное на все сто не получится это всё-таки космос, где перегрузи, температуры и прочие негативные прелести. В этот раз автоматика дважды пыталась, но не вышло, видимо, для экономии топлива перешли в ручной режим. Хорошо, что всё удачно завершилось и экипаж перешёл.

      #1240825
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