Крупное производство по выпуску серверов заработало в Новосибирске

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Более 30 тысяч серверов отечественного производства будут ежегодно выпускать в Новосибирской области — новая производственная линия открылась 8 октября.

«Общий объем наших инвестиций составил 500 млн рублей. Мы уверены, что на рынке по достоинству оценят новый отечественный продукт, который будет содействовать реализации проектов цифровой трансформации страны», — прокомментировал президент SITRONICS Group Николай Пожидаев.

Выпуск серверов начала компания Sitronics Group на новосибирском заводе «Лампирис». На заводе организована работа конструкторов и весь процесс разработки, что позволило эффективно и оперативно реализовывать задачу запуска производства.

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Площадь и оснащённость предприятия позволят выпускать более 30 тысяч северов в год. Мощности и оборудование завода позволяют осуществлять изготовление печатных плат, включая расстановку компонентов на платы, пайку, поверхностный монтаж, производство металлических корпусов, проектирование и загрузку программного обеспечения (BIOS).

«В Новосибирской области сформирован крупнейший IT-кластер на базе известных научных школ Академгородка, высока концентрация высокопрофессиональных специалистов. Поэтому запуск нового высокотехнологичного производства серверов Sitronics в регионе — это новые рабочие места для выпускников инженерно-технических вузов кластера и увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет», — отметил Сергей Сёмка.

В рамках реализации национальных целей развития России — в контексте цифровой трансформации — в Новосибирской области ведётся масштабная работа по импортозамещению и производству высокотехнологичной продукции. В том числе — производству серверного оборудования. Это работа находится на особом контроле регионального правительства. Данная задача также соотносится с национальной программой «Цифровая экономика РФ».

Для выпуска первой линейки серверов выбрана х86 архитектура. Вычислительные серверные решения на этой базе процессоров являются наиболее распространёнными на всех мировых рынках. Благодаря высокой производительности и масштабируемости эти серверы обеспечивают рост эффективности использования пространства в центрах обработки данных и способствуют снижению общих расходов.

Серверы под брендом Sitronics успешно прошли испытания и находятся на стадии сертификации. Подобные решения подходят для выполнения различного рода задач, таких как виртуализация и облачные вычисления, аналитика больших данных и высокопроизводительные вычисления. На сегодняшний день выпущена опытная партия из 50 серверов и передана для тестирования партнёрам компании. Заключены партнёрские соглашения с рядом крупных дистрибьюторов.

Разработка проекта по выпуску серверов компанией Sitronics Group началась в январе 2021 года. В качестве производственной площадки выбран новосибирский завод «Лампирис». На заводе организован весь производственный цикл.