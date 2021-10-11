В подмосковном Чехове завершился капремонт бывшего военного госпиталя

© mz.mosreg.ru

В г. о. Чехов завершились работы по капитальному ремонту бывшего военного госпиталя. В здании проведены внутренние отделочные работы, замена фасада, ремонт кровли, заменены инженерные коммуникации, установлены новые окна и двери. Теперь на 1-м этаже здания работает взрослая поликлиника.

Данный объект имеет большое значение для всего городского округа Чехов. Здание, где ранее находилась взрослая поликлиника, было перепрофилировано под инфекционный госпиталь. Теперь медицинская помощь стала доступнее для жителей сразу нескольких микрорайонов города. Во взрослой поликлинике в бывшем военном госпитале ведут прием врачи-терапевты, установлено новое тяжелое медоборудование — рентген-аппарат и флюорограф.

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru