Спорткомплекс «Тула-Арена» открыли в Тульской области

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11 октября в Туле состоялось открытие нового многофункционального спортивного комплекса «Тула-Арена», рассчитанного на 2 тыс. зрителей.

В основном помещении спорткомплекса расположена площадка, на которой могут проводиться соревнования в таких командных видах спорта, как волейбол, мини-футбол и гандбол. Помимо этого на ней можно проводить массовые мероприятия.

В здании «Тула-Арены» также находится шесть залов, предназначенных для тренировок местных спортсменов, занимающихся разными видами единоборств. Они оборудованы по всем современным требованиям и предназначены для занятий боксом, греко-римской и вольной борьбой, самбо, дзюдо и рукопашным боем.

В «Тула-Арене» будут проходить домашние игры волейбольной команды «Тулица» в Суперлиге.

К концу года в «Тула-Арене» будут заниматься около 800 спортсменов из областной школы олимпийского резерва и трёх муниципальных спортивных школ по разным видам единоборств.

Инфраструктура центра позволяет проводить на его площадке региональные, межрегиональные, всероссийские и международные соревнования. Так, федерация дзюдо Тульской области уже запланировала проведение здесь весной следующего года Кубка Европы и чемпионата Центрального федерального округа.

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