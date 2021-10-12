«Вертолеты России» передали санитарный Ансат для Костромской области
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал вертолет Ансат производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Воздушное судно будет эксплуатировать АО «Костромское авиапредприятие».
Первый Ансат был поставлен в Костромскую область в конце 2017 года — также в рамках контракта между «Вертолетами России» и ГТЛК. По данным регионального департамента здравоохранения по итогам работы санитарной авиации вертолетом Ансат в больницы доставлены 122 пациента.
«В рамках действующего контракта с ГТЛК в этом году уже поставлено два вертолета Ансат, ожидается приемка третьей машины. Отмечу, что одна из задач для КВЗ — увеличение объема поставок Ансатов, чему в том числе будет способствовать модернизация машины до варианта Ансат-М», — отметил управляющий директор КВЗ Алексей Белых.
Вертолет оборудован медицинским модулем, позволяющим проводить мониторинг состояния пациента и оказывать ему специализированную медпомощь прямо в воздухе. Машина укомплектована 7 пассажирскими креслами, конструкция вертолета обеспечивает возможность легко трансформировать салон воздушного судна из медицинского в пассажирский вариант и обратно.
Сегодня ОКБ КВЗ продолжает масштабную работу по модернизации Ансата. Ансат-М увеличил дальность полета до 790 км с дополнительным топливным баком, что актуально для множества российских и зарубежных эксплуатантов. Планируемые работы по установке новых лопастей несущего и рулевого винтов с улучшенной аэродинамикой позволят повысить летные характеристики машины, увеличат взлетный вес до 3800 кг и снизят уровень шума в салоне и на местности.
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