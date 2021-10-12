«Вертолеты России» передали санитарный Ансат для Костромской области

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал вертолет Ансат производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Воздушное судно будет эксплуатировать АО «Костромское авиапредприятие».

Первый Ансат был поставлен в Костромскую область в конце 2017 года — также в рамках контракта между «Вертолетами России» и ГТЛК. По данным регионального департамента здравоохранения по итогам работы санитарной авиации вертолетом Ансат в больницы доставлены 122 пациента.

«В рамках действующего контракта с ГТЛК в этом году уже поставлено два вертолета Ансат, ожидается приемка третьей машины. Отмечу, что одна из задач для КВЗ — увеличение объема поставок Ансатов, чему в том числе будет способствовать модернизация машины до варианта Ансат-М», — отметил управляющий директор КВЗ Алексей Белых.

Вертолет оборудован медицинским модулем, позволяющим проводить мониторинг состояния пациента и оказывать ему специализированную медпомощь прямо в воздухе. Машина укомплектована 7 пассажирскими креслами, конструкция вертолета обеспечивает возможность легко трансформировать салон воздушного судна из медицинского в пассажирский вариант и обратно.

Сегодня ОКБ КВЗ продолжает масштабную работу по модернизации Ансата. Ансат-М увеличил дальность полета до 790 км с дополнительным топливным баком, что актуально для множества российских и зарубежных эксплуатантов. Планируемые работы по установке новых лопастей несущего и рулевого винтов с улучшенной аэродинамикой позволят повысить летные характеристики машины, увеличат взлетный вес до 3800 кг и снизят уровень шума в салоне и на местности.