Пересмотр итогов приватизации продолжается. Тихо, без всякого шума и пыли
Государство запустило процесс национализации Соликамского магниевого завода (СМЗ). Это стратегическое предприятие является одним из главных в России производителей редкоземельных металлов. Его дальнейшее нахождение в руках некомпетентных частных акционеров представляет угрозу национальной безопасности страны
Ролик подготовлен по материалам канала «Сделано у нас» в Яндекс.Дзен совместно с телеканалом Царьград.
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-75679763&id=456264315&hash=312fcbd1edd73c09&hd=2
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14.10.2101:09:08