Пересмотр итогов приватизации продолжается. Тихо, без всякого шума и пыли

© Фото из открытых источников

Государство запустило процесс национализации Соликамского магниевого завода (СМЗ). Это стратегическое предприятие является одним из главных в России производителей редкоземельных металлов. Его дальнейшее нахождение в руках некомпетентных частных акционеров представляет угрозу национальной безопасности страны

Ролик подготовлен по материалам канала «Сделано у нас» в Яндекс.Дзен совместно с телеканалом Царьград.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-75679763&id=456264315&hash=312fcbd1edd73c09&hd=2