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Пересмотр итогов приватизации продолжается. Тихо, без всякого шума и пыли

 © Фото из открытых источников

Государство запустило процесс национализации Соликамского магниевого завода (СМЗ). Это стратегическое предприятие является одним из главных в России производителей редкоземельных металлов. Его дальнейшее нахождение в руках некомпетентных частных акционеров представляет угрозу национальной безопасности страны

Ролик подготовлен по материалам канала «Сделано у нас» в Яндекс.Дзен совместно с телеканалом Царьград.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-75679763&id=456264315&hash=312fcbd1edd73c09&hd=2

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  • rvk
  • 1
Царьград, смз
  • Нет аватара commandor
    14.10.2101:09:08

    вот это правильно, т.к. на рынок надейся, но и сам не плошай

    #1241284
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