На Дальнем Востоке запустили крупнейший в регионе мясоперерабатывающий комплекс

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В Михайловском районе Приморского края в режиме пусконаладки запустили крупнейший на Дальнем Востоке мясоперерабатывающий комплекс и убойное производство «Русагро-Приморье» (входит в ГК «Русагро»). Первая продукция с предприятия появится на полках магазинов уже в феврале следующего года.

Он закроет потребности в охлажденной свинине 80% дальневосточников, первая продукция появится на прилавках уже в феврале 2022 года.

Проектная мощность завода — 65 тыс. тонн свинины в год. Роботизированный склад готовой продукции позволяет полностью автоматизировать производственные процессы складской логистики. При этом для работы на современном оборудовании будут привлечены более 650 человек. Всего в рамках свиноводческого кластера «Русагро-Приморье» будет создано более 1500 новых рабочих мест.

По словам генерального директора ГК «Русагро» Максима Басова, запуск мясоперерабатывающего комплекса в Приморье — большое событие для компании, так как закольцовывает создание крупного производственного кластера полного цикла по производству высококачественной охлажденной свинины. Ранее в рамках свиноводческого кластера были построены и запущены шесть свиноводческих площадок, комбикормовый завод с элеватором мощностью до 450 тысяч тонн зерна и крупнейший на Дальнем Востоке завод по переработке субпродуктов и утилизации отходов (статья https://sdelanounas.ru/blogs/143087/).

— Наше убойное производство и мясоперерабатывающий завод — одно из самых современных предприятий подобного рода в России. Его производственная мощность составляет 75 тысяч тонн свинины в год с возможностью расширения. Уже в следующем году мы планируем выпустить больше 40 тысяч тонн свинины, а к концу 2023 года выйти на полную мощность, — рассказал Максим Басов на пресс-конференции, приуроченной к торжественному событию.

По его словам, выход продукции предприятия на рынок сделает свинину доступнее для большинства жителей региона.

— Мы прогнозируем, что наше производство превысит необходимое количество товара для потребителей Приморского края, поэтому будем работать на всем Дальнем Востоке, а также экспортировать продукцию во Вьетнам, Гонконг, а со временем и в Китай, когда этот рынок откроется для российской свинины. Также мы уже начали проектировать крупный цех по производству термообработанной продукции — сосисок и бекона, у этой продукции большие перспективы экспорта в Японию, — добавил генеральный директор ГК «Русагро».

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Немаловажны также социальный и экономический аспекты проекта: появятся более 1500 новых рабочих мест (почти 30% всех рабочих мест в Михайловском районе с зарплатами существенно выше средней по региону), большая часть из которых высокотехнологичные. Это, в свою очередь, обеспечит привлечение в район высококвалифицированных специалистов.

Сотрудников планируют привлекать не только со стороны, в том числе, из других регионов, но и обучать местных жителей. В этом направлении Группа Компаний будет работать с местными учебными заведениями, а также обеспечит обучение и повышение квалификации работников прямо на производстве, рассказал генеральный директор мясного бизнеса ГК «Русагро» Евгений Случевский.

По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, проекты «Русагро» в крае являются драйверами развития сельского хозяйства региона и региональное правительство оказывает инвестору всестороннюю поддержку.

— Рассчитываю, что следующим этапом деятельности компании станет строительство жилья для специалистов, мы это уже обсуждаем. Сегодня в Приморье есть территории, откуда люди готовы ехать работать сюда, но пока нет жилья. Надеюсь, мы решим этот вопрос и обеспечим предприятие квалифицированными специалистами, — отметил Бронц.

Как уточнили в «Русагро-Приморье», первая продукция предприятия появится на приморском рынке после прохождения сертификации в Россельхознадзоре, ее планируют завершить до середины октября. После этого комплекс начнет реализовывать для местных переработчиков охлажденные полутуши свиней. А с запуском обвалочного производства в феврале 2022 года охлажденная свинина в упаковке появится на полках приморских магазинов.

https://regnum.ru/news/economy/3398568.html