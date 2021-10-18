Воскресенская карандашная фабрика сохраняет традиции производства и превосходное качество карандаша

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Воскресенская карандашная фабрика (ВКФ) с 2018 года производит качественные карандаши в древесной оболочке. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили предприятие и расспросили директора по продажам Фирмы Гамма ТД-Зайцева Игоря Михайловича, как здесь возрождают отечественные традиции карандашного производства.

© ВКФ

— Ваша фабрика совсем молодая. Расскажите, как она была создана?

— Да, верно, наша фабрика была построена в Воскресенском районе Московской области с нуля. Работы начались в ноябре 2016 года, в марте 2018 года был запущен производственный процесс, а в августе предприятие было торжественно открыто.

Перед тем, как стартовать, мы тщательно изучили рынок и поняли, что наши основные конкуренты — два абсолютно разных игрока, которые прочно обосновались на российском рынке. Первый из них — Китай — предлагает дешевую, но не слишком качественную, а иногда и небезопасную продукцию. Европейские же компании, напротив, выпускают хорошие изделия — но по необоснованно высокой цене. Мы поставили задачу организовать производство надежных и современных, но при этом недорогих карандашей. На сегодняшний день ВКФ — единственная фабрика в России, современное оборудование и технологические возможности которой позволяют производить полный ассортимент карандашной продукции самого высокого качества. И в сентябре 2018 года на полки магазинов попала первая продукция нашей фабрики.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Какой ассортимент вы предлагаете потребителю?

— Мы ориентированы на три группы покупателей: делаем карандаши для детей, офисную продукцию и карандаши для профессиональных художников. Сейчас мы изготавливаем более 400 типов изделий.

В своей работе, в ассортименте и качестве выпускаемой продукции мы равняемся на признанных лучшими европейских производителей. При этом мы сохраняем традиции российского карандашного производства и уделяем огромное внимание качеству сырья. Корпус наших карандашей изготавливается из натуральной древесины липы, не подвергнутой химической обработке, мы используем стержни высшего сорта и ластики из безопасной термопластичной резины.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Какова география поставок вашей продукции?

— Несмотря на то, что фабрике еще нет и трех лет, продукция ВКФ представлена в подавляющем большинстве крупных канцелярских сетевых магазинов, магазинов товаров для детей и на профессиональных площадках. Наши карандаши продаются от Камчатки до Калининграда, а также в странах СНГ и Евразийского экономического союза.

Созидательная деятельность фабрики направлена на импортозамещение. Впервые в истории отечественного карандашного производства появились профессиональные художественные карандаши, не уступающие по качеству именитым европейским производителям. А карандаши «Лео», произведенные на нашей фабрике, удостоены знака отличия «Выбор педагогов» и рекомендованы для использования в детских образовательных учреждениях и школах. В качестве благотворительности мы на безвозмездной основе обеспечиваем ими детсады и учреждения дополнительного образования по всей России.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Сколько сотрудников сейчас на фабрике?

— На данный момент у нас работает более ста специалистов, вскоре планируем расширение количества рабочих мест. На многих участках трудится молодежь до 30 лет — например, Денис Карауш, который работает на фабрике с момента ее основания. Из наших опытных специалистов хотелось бы упомянуть Андрея Николаевича Смирнова, опыт которого в карандашной индустрии — более четверти века.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

ФОТО И ТЕКСТ: Бионышева Елена