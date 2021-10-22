На Махачкалинской шерстеперерабатывающей фабрике запущена линия по производству топса

На базе ООО «Махачкалинская шерстеперерабатывающая фабрика» запущена линия по производству топса. Планируемый объем производства составляет около 1000 тонн в год.

Линия по производству топса запущена пару дней назад, его мощности рассчитаны на производство около 1000 тонн в год.

Ежегодно в Дагестане производится около 14,5 тысяч тонн шерсти в физическом весе, из которой около 9,2 тысяч тонн — тонкорунная и полутонкорунная.

Технологический процесс переработки начинается с сортировки шерсти. Сортированное волокно подается в длинную шерстемоечную линию, проектная мощность первичной обработки шерсти которой составляет 3000 тонн в год. Также оборудована линия по производству топса — это тщательно вычесанная специальными машинами шерсть, в ней все волокна вытянуты в одном направлении и уложены в ленту. Как правило, топс готовят из тонкого или полутонкого шерстяного волокна. Цех оснащен кардочесальными, гребнечесальными, ленточными машинами и другим универсальным оборудованием немецкого производства. Данное оборудование здесь была установлено много лет назад и по разным причинам не было задействовано. Руководство предприятия решило реанимировать работу линии, и вот уже последние полтора-два месяца совместно с партнерами из Казахстана на линии велись пуско-наладочные работы. В настоящее время в цеху казахстанские партнеры обучают дагестанских специалистов тонкостям работы за оборудованием.

Сегодня государство проявляет заинтересованность в увеличении объемов производства отечественной шерсти, определены меры финансовой поддержки за произведенную и реализованную на шерстеперерабатывающие предприятия тонкорунную и полутонкорунную шерсть. В условиях, когда в Дагестане производится четверть российской шерсти, актуально функционирование перерабатывающих мощностей.

«Если раньше нашим производителям приходилось вывозить шерсть в немытом виде в другие регионы страны для переработки, то на сегодняшний день, запустив данное шерстеперерабатывающее производство, мы решаем ряд очень актуальных проблем. Прежде всего, мощности предприятия рассчитаны на первичную переработку до 3000 тонн шерсти в год. Это значит, что нашим овцеводам не придется возить сырье далеко за пределы республики и тем самым снижаются дорожные и другие связанные с логистикой расходы. Большое положительное влияние на рентабельность производства шерсти в республике окажет также запуск на махачкалинской фабрике линии по производству топса. На сегодняшний день топс очень востребован, его покупают не только отечественные предприятия легкой промышленности, но также в Белоруссии, Китае и в других странах», — отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РД