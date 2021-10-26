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Информационные технологии

Суперкомпьютер НИУ ВШЭ удвоил свою производительность

 © hse.ru

Пиковую производительность суперкомпьютера НИУ ВШЭ «cHARISMa» удалось увеличить в два раза — до 2 петафлопс (2 квадриллиона операций над числами двойной точности с плавающей запятой в секунду).

Таким образом Вышка обогнала по вычислительной производительности НИЦ «Курчатовский институт». Среди университетских суперкомпьютеров впереди остались только «Ломоносов-2» МГУ и «Политехник» СПбГПУ. Благодаря своевременному расширению суперкомпьютерный комплекс «cHARISMa» третий год сохраняет достойную 6-ю позицию в рейтинге топ-50 мощнейших суперкомпьютеров СНГ.

В то же время суперкомпьютерные технологии нашли эффективное применение не только в науке и промышленности России, но и в крупном бизнесе. На первых строчках рейтинга топ-50 суперкомпьютеров СНГ стали появляться такие бизнес-гиганты, как Сбербанк и МТС. Организации, владеющие высокопроизводительными комплексами и возможностями обучить искусственный интеллект лучше, чем конкуренты, сейчас получают существенные преимущества на рынке. Удвоение производительности суперкомпьютера НИУ ВШЭ показывает, что университет идет в ногу со временем.

 © hse.ru

Высокопроизводительный вычислительный кластер «cHARISMa» (Computer of HSE for Artificial Intelligence and Supercomputer Modelling) был запущен в Вышке в начале 2019 года. Его ресурсы предназначены для поддержки проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в части компьютерного моделирования, анализа больших данных, машинного обучения и т. п.

Также «cHARISMa» используется в учебном процессе для выполнения научных и научно-практических проектов, требующих применения суперкомпьютерных систем. Благодаря суперкомпьютеру университет выигрывает новые гранты и выполняет высокотехнологичные научно-технические работы. Только за 2020 год финансирование исследований, выполняемых с использованием суперкомпьютера, составило более 570 млн рублей.

На «cHARISMa» выполняются сотни проектов, такие как «Разработка новых методов предсказания и анализа хаотических временных рядов» Департамента анализа данных и искусственного интеллекта ФКН; «Атомистическое и континуальное моделирование в задачах физики» Международной лаборатории суперкомпьютерного атомистического моделирования и многомасштабного анализа НИУ ВШЭ; «Изучение и усовершенствование современных методов ансамблирования нейронных сетей» Центра глубинного обучения и байесовских методов лаборатории компании Самсунг ФКН; «Расчет свободной энергии сольватации лекарственных соединений в скСО2» департамента прикладной математики МИЭМ; «Анализ эпидемии коронавируса в России» Международной лаборатории статистической и вычислительной геномики «Разработка алгоритмов мюонной идентификации для LHCB» Научно-учебной лаборатории методов анализа больших данных ФКН и многие другие.

 © hse.ru

«Для современного университета обязательно наличие суперкомпьютера. Это признак того, что в вузе активно развиваются естественно-научные направления: делать исследования мирового уровня без таких вычислительных машин невозможно. В рамках Программы развития НИУ ВШЭ мы поэтапно расширяем суперкомпьютерный комплекс и обеспечиваем все наши научные коллективы его вычислительными мощностями. Так мы повышаем конкурентоспособность университета», — говорит Дмитрий Бондарь, исполняющий обязанности старшего директора по цифровой трансформации ВШЭ.

Как отмечает начальник отдела суперкомпьютерного моделирования Павел Костенецкий, сейчас в мире все исследования проводятся в виртуальном пространстве на суперкомпьютерах: «И только когда уже обнаружено идеальное теоретическое решение, ученые проверяют его на практике».

После расширения до 2 петафлопс суперкомпьютер Вышки может за секунду выполнять 2 квадриллиона операций с плавающей запятой, причем над числами двойной точности (с 20 знаками). «Столько операций один математик смог бы выполнить в уме примерно за 50 тысяч лет», — объясняет Павел Костенецкий. Именно в таком формате «cHARISMa» вошел в топ-50 лучших суперкомпьютеров СНГ. «Чтобы попасть в рейтинг, нужно выполнить общепринятый тест LINPACK, основанный на решении матрицы линейных уравнений большой размерности. Получить хороший результат на этом тесте — сложная и объемная задача, даже в некоторой мере искусство», — рассказывает начальник отдела суперкомпьютерного моделирования. Для начала, по его словам, суперкомпьютер должен быть в идеальном состоянии.

«Даже пыль на одном из сотен коннекторов 200-гигабитных сетевых карт InfiniBand может приводить к деградации производительности кластера в несколько раз»

Также важно, отмечает он, чтобы все вычислительные узлы были настроены абсолютно одинаково и на них использовались последние версии системных программ и микропрограмм. Кроме того, необходимо, чтобы с предельной нагрузкой во время тестирования справлялась система электропитания и охлаждения ЦОД. А дальше начинается длительная многоэтапная оптимизация настроек, чередующаяся с запусками сотен вариантов теста LINPACK.

 © hse.ru

Отдел суперкомпьютерного моделирования успешно решил поставленную задачу, благодаря чему суперкомпьютер НИУ ВШЭ сохранил позицию в быстро меняющемся топ-50 по СНГ. По словам начальника отдела, в период с 2022 по 2030 год также планируется дальнейшее увеличение производительности суперкомпьютерного комплекса. Научные коллективы подразделений Высшей школы экономики смогут проводить более ресурсоемкие исследования и успешно конкурировать с зарубежными учеными. Рост мощности суперкомпьютера будет сопровождаться вхождением НИУ ВШЭ в еще более престижный рейтинг — топ-500 суперкомпьютерных центров мира.
Источник: https://www.hse.ru/news/science/508629752.html

ВШЭ, информационные технологии
  • d-rs.livejournal.com d-rs
    26.10.2120:56:39

    Хотелось бы услышать о проекте суперкомпа на Эльбрусах 16С, например, а то по суперкомпам мы, как признали официально, в т. ч. от стран куда беднее России («Как пишет ТАСС, на это отставание в середине октябре 2021 г. прямо указал президент РАН Александр Сергеев. С его слов, Россия отстает в этом плане от мирового уровня уже более чем в 100 раз").

    Например, кластер на 1024шт 16С 2 ггц = 1024 * 1,5 тфлопса =~ 1,5 петафлопса (32 разряда). Таких сделать 1024 штуки и будет 1,5 экзафлопса, мировой лидер.

    Естественно это вряд ли выйдет так круто, ведь придётся сделать млн процессоров, а такие мощности даже за деньги не факт что тайваньцы выделят. Так что эти расчёты это просто как теоретический предел возможно.

    Чтобы нам сократить отставание нам надо произвести миллионы Эльбрусов 16С, не говоря уже о их производстве для обычных компов/серверов/ЦОД.

    #1242001
    • Clausson Clausson
      26.10.2121:43:34

      нам надо произвести миллионы Эльбрусов 16С

      скажите, сколько это может быть в деньгах?

      Ну или… поскольку производство такого наноразмера у нас пока не предвидится — сколько за аналогичный товар в миллионном количестве могут запросить республиканские китайцы Тайваня?

      Просто интересно, насколько это посильная задача для бюджета. Для бюджета развития, естественно.

      ЗЫ: Знаю, слышал, видел, как многие преуспевшие за западе советские ученые с удовольствием бы приехали заниматься наукой… было бы только чем заниматься, и не сильно бы это ударило по карману (то есть по сути люди готовы на некоторое снижение своего уровня жизни). Многие говорят о том, что их душит (их научную мысль) сильно душит американская грантовая система, в результате чего они вынуждены ковыряться во всякой малозначительной чуши (не хватает им советского простора мысли!).

      Отредактировано: Clausson~21:55 26.10.21
      #1242009
      • d-rs.livejournal.com d-rs
        26.10.2122:11:49

        Судя по ценам на процы AMD с кол-м транзисторов приведённым по коэффициенту на 12 млрд у 16С, при больших объёмах производства розница на 16С должна быть порядка $550.

        Валовая наценка (gross margin) у AMD это 45%, но надо ещё учесть 20% наценки розничников, т. е. тайваньцам платить $550/(1,45 * 1,2) = $315.

        Т.е.на тираж в 1 млн для суперкомпа мощностью 1,5 экзафлопса надо будет заплатить $315 млн.

        Есс-но дальнейшие расходы тож большие, поэтому выйдет вряд ли дешевле $1 млрд, что затратили на нынешнего лидера Фугаку.

        Однако такой суперкомп работал бы на всю страну: от тотального приведения всех разработок к цифровым двойникам на всех уровнях до пресловутых биохимеческих исследований, т. е.к развитию такие инвестиции, даж столь большие, под 100 млрд рублей на наши, имеют самое прямое отношение.

        Кстати, необязательно эти 100 млрд должны быть из бюджета. К примеру, один суперкомпов из топ-10 итальянский, принадлежит Эни (энергетическая контора).

        Но, как я и сказал, не факт, что США дадут Тайваню сделать так много мощных процессоров. Остаётся тогда переход на китайцев: у них тоже есть 28 нм и даже 14 нм (но их нам не дадут тк самим китайцам для себя их мало).

        А что касается грантов, то с ними у нас в последние годы вполне неплохо. Однако это не поможет в производстве оборудования для пр-ва процов/памяти. Тут все отстали от голландцев, даже японцы с американцами, не говоря уже об остальных. Но у нас в правительственной программе написано освоение производства 28 нм ~через 10 лет, но не понятно, как, если оборудования нам никто не продаст, а про разработку оборудования у нас ничего не слышно.

        Отредактировано: d-rs.livejournal.com~22:13 26.10.21
        #1242013
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