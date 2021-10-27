В Московской области открылся Центр ядерной медицины

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26 октября в подмосковных Химках состоялось официальное открытие Института ядерной медицины, крупнейшего в Россиии и одного из крупнейших в Восточной Европе.

За счёт частных инвестиций создан экспертный центр полного цикла для диагностики и лечения онкозаболеваний. Проект реализован многопрофильной клиникой АО «Медицина», президентом которой является доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН Григорий Ройтберг.

Центр уже работает. Он предлагает полный комплекс помощи в отделениях радионуклидной и лучевой диагностики, радиотерапевтическом, радионуклидной терапии.

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Институт ядерной медицины включает в себя не только амбулаторно-диагностический комплекс, но и собственный циклотронно-радиохимический комплекс, который будет синтезировать собственные радиофармпрепараты, в том числе лютеций. Этот изотоп синтезируют всего в трёх странах мира. Теперь он будет производиться и в Институте ядерной медицины.

В Центре работают специалисты, прошедшие специальную подготовку. Доступна терапия с применением радия, йода, стронция, самария. Важная особенность данных препаратов: они локализуются в пораженных органах или тканях, и их воздействие на здоровые органы и ткани минимально.

В Институте работает 150 высококлассных специалистов. Ежегодно планируется лечить примерно 10-12 тысяч пациентов.

Приём первых пациентов начался в мае 2021 года. С момента открытия Института ядерной медицины пролечено более 100 человек, проведено свыше 170 исследований ПЭТ/КТ. Это эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний. Он сочетает возможности позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной (КТ) томографий и позволяет с высокой точностью установить наличие злокачественного образования.

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