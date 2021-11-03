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Электроника, электротехника и приборы

Уникальную реконфигурируемую вычислительную систему класса супер-ЭВМ разработали на Дону

 © superevm.ru

Сверхмощная вычислительная система «Арктур», относящаяся к классу супер-ЭВМ, уже внедрена в производство.

«Арктур» родился в Таганроге, в стенах Донского научно-исследовательского центра супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров. Он способен решать сложнейшие задачи, связанные с различными приемами вычисления. Это потребовало от разработчиков создания принципиально новой системы охлаждения, основанной на передовой технологии и оригинальных конструктивных решениях.

По оценке регионального министра промышленности и энергетики, которую приводит портал областного правительства, донской суперкомпьютер может с успехом применяться для качественно нового по своей эффективности решения научных, инженерных и технологических задач. В том числе и на удаленных производственных и инфраструктурных объектах.

Для обеспечения работоспособности разработчики применили инновационную систему охлаждения со специально разработанным хладагентом. Для этого было создано несколько технологических новинок, таких как погружные подсистема питания и плата управления, радиаторы оригинальной конструкции, а также эффективные насос и теплообменник.

Как рассказал глава регионального минпрома, благодаря высокой производительности реконфигурируемые вычислительные системы могут использоваться на удаленных объектах промышленной, транспортной и другой инфраструктуры для качественно нового решения научно-технических и практических задач.За последние годы предприятием серийно выпускались вычислительные комплексы различного назначения и конфигураций: от малогабаритных ускорителей до высокопроизводительных комплексов.

Новый суперкомпьютер — вершина в семействе вычислительных комплексов, разрабатываемых и выпускаемых Донским научно-исследовательским центром. Здесь на поток поставлен выпуск компьютерной продукции: от небольших компактных ускорителей до высокопроизводительных вычислительных комплексов, способных выполнять миллиарды операций в секунду и по своим параметрам отвечающих требованиям класса сверхмощных компьютеров. В мировом списке из пятисот таких машин таганрогские суперкомпьютеры находятся в первой десятке.
Источник: https://www.nvgazeta.ru/news/14488/591060/

Ростовская область, информационные технологии, электроника
  • Нет аватара Zzepp
    03.11.2119:22:02

    В мировом списке из пятисот таких машин таганрогские суперкомпьютеры находятся в первой десятке.

    Вот это прямо от души заинтриговало. А можно ссылочку на рейтинг?

    #1242440
    • Комментарий удален
    • Нет аватара vladlen_s
      03.11.2119:59:12

      Вот свежий список, поищите здесь:

      1 442.01 537.21 Фугаку Фугаку Fujitsu Институт физико-химических исследований Япония, 2020

      2 148.6 200.795 Summit IBM Power Systems AC922 IBM Ок-Риджская национальная лаборатория США, 2018

      3 94.64 125.712 Sierra[18] IBM Power Systems S922LC IBM Ливерморская национальная лаборатория США, 2018

      4 93.015 125.436 Sunway TaihuLight Sunway MPP NRCPC National Supercomputing Center in Wuxi Китай, 2016

      5 64.590 89.795 Perlmutter[en] HP Nvidia NERSC[en] США, 2021

      6 63.460 79.215 Selene[en] Nvidia Nvidia Nvidia США, 2020

      7 61.445 100.679 Tianhe-2A TH-IVB-FEP NUDT National Supercomputer Center in Guangzhou[en] Китай, 2013

      8 41.12 70.98 JUWELS[en] (booster Модульный принцип)[19][20] BullSequana XH2000 Atos Юлихский исследовательский центр Германия, 2020

      9 35.45 51.721 HPC5 Dell EMC Eni Италия, 2020

      10 23.516 38.746 Frontera Dell C6420 EMC Texas Advanced Computing Center[en], 2019

      #1242444
      • Нет аватара termometrix
        03.11.2120:08:12

        Это другая архитектура супер-ЭВМ с другой элементной базой,с другим способом функционирования.

        https://sdelano...ru/blogs/65962/

        Низкая грамотность по этому вопросу не является оправданием.

        Отредактировано: termometrix~20:13 03.11.21
        #1242446
        • Комментарий удален
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        03.11.2122:41:34

        Список в общем то уже старый.

        А разработка из Таганрога очень интересная — это по сути другой класс машин базирующихся на схемах ПЛИС (FPGA).

        Таганрог занимался реконфигуриемыми архитектурами с советских времен.

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~22:42 03.11.21
        #1242449
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