Уникальную реконфигурируемую вычислительную систему класса супер-ЭВМ разработали на Дону
Сверхмощная вычислительная система «Арктур», относящаяся к классу супер-ЭВМ, уже внедрена в производство.
«Арктур» родился в Таганроге, в стенах Донского научно-исследовательского центра супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров. Он способен решать сложнейшие задачи, связанные с различными приемами вычисления. Это потребовало от разработчиков создания принципиально новой системы охлаждения, основанной на передовой технологии и оригинальных конструктивных решениях.
По оценке регионального министра промышленности и энергетики, которую приводит портал областного правительства, донской суперкомпьютер может с успехом применяться для качественно нового по своей эффективности решения научных, инженерных и технологических задач. В том числе и на удаленных производственных и инфраструктурных объектах.
Для обеспечения работоспособности разработчики применили инновационную систему охлаждения со специально разработанным хладагентом. Для этого было создано несколько технологических новинок, таких как погружные подсистема питания и плата управления, радиаторы оригинальной конструкции, а также эффективные насос и теплообменник.
Как рассказал глава регионального минпрома, благодаря высокой производительности реконфигурируемые вычислительные системы могут использоваться на удаленных объектах промышленной, транспортной и другой инфраструктуры для качественно нового решения научно-технических и практических задач.За последние годы предприятием серийно выпускались вычислительные комплексы различного назначения и конфигураций: от малогабаритных ускорителей до высокопроизводительных комплексов.
Новый суперкомпьютер — вершина в семействе вычислительных комплексов, разрабатываемых и выпускаемых Донским научно-исследовательским центром. Здесь на поток поставлен выпуск компьютерной продукции: от небольших компактных ускорителей до высокопроизводительных вычислительных комплексов, способных выполнять миллиарды операций в секунду и по своим параметрам отвечающих требованиям класса сверхмощных компьютеров. В мировом списке из пятисот таких машин таганрогские суперкомпьютеры находятся в первой десятке.
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