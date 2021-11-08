Восстановление объектов культурного наследия в Тюмени (часть 2)

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Во второй части обзора предлагаю ознакомиться с другими восстановленными зданиями Тюмени.

Реконструкция комплекса типографии

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Комплекс состоит из трёх зданий, два из которых являются объектами культурного наследия — административно-торговым и производственным зданиями, которые сформировались в начале ХХ века из двух самостоятельных торговых корпусов, близких по времени строительства. В них размещались магазины тюменских купцов, но после национализации имущества, здания в 1920 году были переданы для учреждения новой тюменской типографии и до конца ХХ века их история была связана с развитием полиграфии Тюмени.

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Являясь значимым элементом застройки красной линии парадного участка улицы Голицынской (ныне Первомайской), ведущей к железнодорожному вокзалу, комплекс зданий больше десяти лет был скрыт от взора баннером. Несмотря на то, что объект находится на одной из самых оживленных улиц города, здания не эксплуатировались длительное время, и состояние объектов оставляло желать лучшего — был утерян первоначальный исторический вид.

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Проектом предусмотрено восстановление подлинных архитектурных решений, исторических особенностей зданий с сохранением очарования памятников архитектуры. Здание во дворе, которое было построено в советский период и не являющееся объектом культурного наследия, напротив, получит новый облик и создаст фон памятникам архитектуры.

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На архивных фото 2009 года ветшающие здания стыдливо прикрыты баннером «Тюмень — лучший город земли».

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Сегодня реставрация исторической части комплекса завершена.

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Теперь одно из самых известных мест Тюмени — сквер сибирских кошек имеет достойное обрамление.

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Дом купца А.В. Колмакова. После реконструкции здесь разместилось консульство Южной Кореи.

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Дом вместе с каменным флигелем по ул. 25-гo Октября, 27, конюшней, коровником и каменным двухэтажным зданием («пакгауз для товаров»), являлся составной частью усадьбы купца первой гильдии, коммерции советника, гласного тюменской городской Думы, судовладельца А.В. Колмакова.

Каменный флигель.

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Восстановление строений усадьбы купца и комплекса зданий станции «Тура» является одним из важнейших событий последних лет. Их возрождение велось в рамках строительство одного из участков набережной Туры.

Ещё недавно все строения здесь находились в руинированном виде.

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Контора пароходства и здания водонасосной станции теперь радуют глаз.

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Текутьевское ремесленное училище с литейной мастерской.

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В конце XIX столетия Сибирь стала активно развиваться, как никогда ранее: расширялось железнодорожное сообщение, возводились новые заводы, появлялись пароходные компании, рос торговый оборот с соседними странами, но остро не хватало квалифицированных рабочих, особенно в промышленном секторе. Местные жители стали выкручиваться сами — на средства купцов в разных городах строились специальные Ремесленные училища. Не пожалел денег для родной Тюмени и предприниматель Андрей Иванович Текутьев.

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К возведению учебного учреждения приступили в 1911 году, и проектировал его авторитетный в Сибири архитектор Константин Чакин. Он постарался соорудить здание не только практичным для учёбы, но и красивым снаружи. Строение возвели в популярном на тот момент стиле модерн. Своеобразную ритмику фасаду задавали разные по форме оконные проёмы, объединённые широкими лучковыми перемычками. Плоскости простенков заполнены характерным для модерна тонким линейным орнаментом. Ремесленное училище вмиг превратилось в архитектурное украшение Тюмени.

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В истории этого роскошного здания имеется и мрачный эпизод. В 1919 году тут располагался сборный пункт для призывников армии Колчака. 13 марта, из-за перебоев с питанием, здесь случился бунт. Толпа вырвалась в город, возникли беспорядки, которые в итоге утопали в крови. Ну, а что касается училища, то в советские годы его преобразовали в ФЗУ, а с 1973-го тут размещается один из факультетов Тюменского госуниверситета. Здание давно требовало реставрации, в 2017 году оно обновилось не только снаружи, но и внутри. Здание очистили от наслоений краски и взору открылся первозданный краснокирпичный вид здания.

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Магазин Л.Х.Брандта и братьев Гайнутдиновых. После недавней реконструкции здание тоже вернуло себе кирпичный фасад.

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Всехсвятская церковь-ротонда.

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В январе 2021 года завершена реставрация Всехсвятской церкви по ул. Свердлова, 29. Работы на старинном храме велись с 1 октября 2019 г.

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Всехсвятская церковь — одно из самых старинных зданий Тюмени. Из истории известно, что в первой половине XIX века на восточной окраине города простирался большой массив деревянной застройки, заканчивавшийся городским кладбищем. Здесь на месте старой деревянной церкви, построенной в 1779 г., была заложена каменная, по плану архитектора Парамона. В 1833 году на месте старой деревянной церкви был построен каменный храм. Уникальность постройки состоит в том, что это единственное в Сибири круглое церковное здание со сводчатым куполом. Всехсвятская церковь является памятником истории и культуры федерального значения. За прошедшие 188 лет внешний вид церкви почти не изменился, только выглядел изрядно обшарпанным.

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Церковь является архитектурной доминантой исторического квартала, речь идёт об объекте культурного наследия «Больничный ансамбль из трёх зданий».

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Здание городской больницы в 1904 году на свои средства построил купец I-й гильдии, городской Голова, Почётный гражданин города Тюмени Андрей Иванович Текутьев.

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Двухэтажное каменное здание, рассчитанное на одновременное лечение 128 пациентов, обошлось Андрею Текутьеву в 45 тысяч рублей. Больница заняла часть Аптекарского сада госпожи Александры Даудель, от фамилии которой пошло название улицы — Даудельная.

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Самым знаменитым пациентом Текутьевской больницы был Григорий Распутин, его срочно доставили сюда на пароходе из села Покровского. В Тюмени «старцу» сделали операцию, известно, что он пробыл в Текутьевской больнице с 3 июля по 17 августа 1914 года.

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Двухэтажное здание долгое время стояло заброшенным. Недавно в нём провели реконструкцию, теперь здесь расположилась городская прокуратура.

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Хирургическая больница тоже построена на средства почетного гражданина г. Тюмени, купца 1 гильдии А.И. Текутьева в 1915-1917 г. г. по проекту городского архитектора К.П. Чакина. Это уникальный образец лечебного здания в исторической застройке г. Тюмени.

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Отражая архитектурные тенденции своего времени, памятник даёт интересный пример неоклассической постройки. Кирпичное одноэтажное здание, развёрнутое вдоль улицы и в глубину двора, имеет чёткое объёмно-плановое построение. Его основной симметричный объём образован двумя выдвинутыми вперёд ризалитами боковых частей и соединяющим их пониженным крытым переходом. Строгие портики с колоннами на ризалитах, высокие на два яруса окна, мерный ряд пилястр, спокойная горизонталь карниза придают небольшим фасадам стройность и благородство. Силуэт здания обогащают фигурные купольные кровли, акцентированные острыми шпилями.

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Здание городской хирургической больницы попало в список объектов, подлежащих реставрации.

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Здание ночлежного дома было построено в 1903 году на средства действительного статского советника Николая Ивановича Давыдовского. Он пожертвовал на обустройство ночлежки двадцать тысяч рублей.

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С начала Первой мировой войны в 1914 году здание ночлежного дома переоборудовали для приёма раненых с фронта. В советские времена бывшая ночлежка для бездомных стала приёмным покоем третьей городской больницы, позже инфекционной больницей. Через несколько десятков лет больница отказалась от здания, с тех пор историческое здание превратилось в никому ненужные руины.

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Сейчас корпус здания с фасадной стороны по улице Свердлова прикрыт баннером. Но со стороны двора для любопытных глаз здание предстаёт без марафета, в руинах и разрухе.

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Недавно здание было продано новому владельцу, и на него возложены строгие обязательства — восстановить здание в первоначальном виде.

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Рядом с комплексом Текутьевской больницы стоит здание бывшего рентгенологического отделения. В начале ХХ века здесь располагалось Романовское училище для мальчиков и девочек, а затем, в годы гражданской войны, — тюменское отделение военного госпиталя. Здание построено в 1913 году по проекту архитектора Константина Чакина, оно представляет ценность как значимый в архитектурно — художественном отношении образец стиля «модерн» в исторической застройке Тюмени.

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Становится понятным, что Константину Чакину принадлежит авторство многих исторических зданий Тюмени. Поэтому неудивительно, что в 1914 году архитектор построил для себя жилой каменный дом, выполненный в стиле неоклассицизма с элементами модерна.

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Долгое время в здании квартировало консульство Украины в Тюмени. По известным причинам оно было вынуждено покинуть город, а обветшавший за годы эксплуатации фасад подвергся реставрации.

Улица Дзержинского.

Реставрируемый дом Н.О. Сергеева.

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Жилые дома М.Ф. Черепанова и А.И. Шаровой.

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В ближайшие годы улицу Дзержинского ждёт большая реконструкция. В 2019 году приступили к реализации проекта по трансформации улицы и перевода её в категорию пешеходной. Сначала был разработан мастер-план территории, а в 2021 году утверждена дорожная карта по его реализации и начались проектные работы. Уже известно, что завершаться улица будет пешеходным тоннелем, выходящим на набережную Туры.

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Пешеходной станет не только участок улицы протяженностью около 700 метров, но и квартал Челюскинцев-Советская-Дзержинского. На этой территории расположено 32 здания, имеющих в статус памятников архитектуры, многие из них будут отреставрированы. Реализация проекта сделает тут настоящий центр притяжения для туристов, по сути, в Тюмени будет создан аналог иркутского 130 квартала.

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ХХ век подарил Тюмени четыре конструктивистских здания. Это совсем немного. Например, в те годы в Иркутске было возведено несколько десятков таких зданий, но Тюмень в 30-х годах была слишком мала для воплощения передовых идей русского авангарда. До наших дней от тюменского конструктивизма сохранилась только половина.

Первым был утрачен жилой дом на перекрёстке ул. Первомайской и Товарного шоссе, простояв чуть больше 20 лет он сгорел при пожаре в 1950-е годы.

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В 1990-х, в угоду новоиспечённым предпринимателям, было снесено здание гостиницы «Заря». На его месте был построен ничем не примечательный офисный центр с одноимённым названием. Не простояв и тридцати лет здание было демонтировано минувшей весной.

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Дом по имени «Реконструктор».

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Это сейчас стало модно давать имена домам и жилым кварталам, а раньше строения имели номера и звались по фамилии владельца или имени улицы, на которой стояли. Но вот один дом, который внешне не был похож на остальные, стандартные прямоугольные, получил и до сих пор зовётся «Реконструктор». Он отличается от других каменных построек того времени. Дом был построен в 1933-1934 годы, на месте первого электротеатра Тюмени «Вольдемар», открытого в 1910 году. В то время было много разговоров о реконструкции, коренной переделке города после пожаров, возможно, что это и дало имя зданию. Есть и другая версия, что название дома идёт от стиля — конструктивизм. В красивую новостройку заселили прибывших на очередной волне строительства коммунистического общества и реконструкции народного хозяйства инженеров из столицы. А их в то время так и называли — реконструкторами. Из трёх версий (архитектурной, послепожарной и народнохозяйственной) эта — самая сомнительная. В тридцатые годы дом был тюменским «небоскрёбом» — целых четыре этажа! В начале 1990-х он реконструирован — деревянные межэтажные покрытия заменили на железобетонные, теперь там располагаются областные департаменты и управления.

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Завершить статью следует самым выдающимся объектом культурного наследия советского периода — «Круглой баней».

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Круглая баня в Тюмени была построена в начале 1930-х годов. Зданий аналогичной формы в России осталось всего три. Проект создал советский архитектор, теоретик, идеолог и лидер ленинградского конструктивизма Александр Никольский. Баня стала уменьшенным подобием оригинального проекта, возведенного в Ленинграде в 1927—1930 годах. Здание разработано с учетом сохранения теплового эффекта, для этого помещения располагались концентрически: во внешнем кольце бани — раздевалки, в среднем — мыльные помещения, а во внутреннем — парилки. Баня в Тюмени работала по своему прямому назначению более 70 лет.

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В 1994 году здание перешло в аренду фирме ООО «Пента» и вскоре баня превратилась в небольшой центр отдыха. В ней появились отдельные сауны, парикмахерская и закусочная. В 2006 году круглую баню закрыли на ремонт, который так и не закончился.

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© vsluh.ru

Первые слухи о сносе бани появились в 2013 году. Здание оставалось в муниципальной собственности, но его исключили из списка объектов историко-культурного наследия и отказали во внесении в госреестр охраняемых памятников. На месте снесённой бани могла появиться многоярусная парковка, но сообщество архитекторов Тюмени выступило категорически против. Решение о сносе бани вызвало широкий общественный резонанс, споры длились долго. В августе 2016 года архитекторы, историки и неравнодушные горожане ликовали: круглая баня была включена в перечень выявленных объектов культурного наследия. В 2018 году баня постродала от пожара, а в 2019 году было заявлено о перепрофилировании строения.

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Центральная часть бани — зал диаметром 16 метров прекрасно подходит для организации здесь планетария.

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В 2022 году стартует грандиозный проект по реконструкции улицы Ленина и «Круглая баня» занимает в нём одно из ключевых мест. Остаётся надеяться, что возрождение здания не заставит себя долго ждать…

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В публикации использованы фото из открытых источников и личные фотографии.

P. S. Обязательно прочитайте другие публикации о культурном наследии Иркутска и развитии Тюмени:

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4. Цесовская набережная в Иркутске

5. Тюмень — 430 лет на волне успеха (часть 1)

6. Тюмень — 430 лет на волне успеха (часть 2)

7. Мегастройки Тюмени: набережные

8. Восстановление объектов культурного наследия в Тюмени (часть 1)