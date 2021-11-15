Модернизированный пожарный Ка-32А11М впервые поднялся в воздух и приступил к лётным испытаниям

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Первый полёт Ка-32А11М прошёл в режиме висения прошёл в лётно-испытательном комплексе Кумертауского авиационного производственного предприятия в Башкирии.

«Модернизация значительно расширяет возможности одного из лучших пожарных вертолётов в мире Ка-32. Сертификацию Ка-32А11М мы планируем закончить в 2023 году. После этого машина с новейшей электроникой и системой пожаротушения будет доступна для российских и иностранных заказчиков», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Впервые Ка-32А11М был представлен на авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Программа модернизации Ка-32 включает в себя его оснащение «стеклянной» кабиной с системой бортового радиоэлектронного оборудования, более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 и новой системой пожаротушения. Двигатели ВК-2500ПС-02 существенно улучшат лётные характеристики вертолёта в жарких и горных условиях. По расчётам конструкторов грузоподъемность вертолета в таких условиях может возрасти на величину около 1600 кг.

Технические решения, примененные в «стеклянной кабине» вертолёта Ка-32А11М, уже апробированы на гражданских многоцелевых вертолётах Ансат и Ми-38, они значительно облегчат работу с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, которое может быть установлено на вертолёте. Также появится возможность работы с очками ночного видения.

Новая система пожаротушения СП-32, разработанная специалистами НЦВ «Миль и Камов» и «КумАПП», получила ряд существенных преимуществ. Новый бак вмещает 4 тонны воды и разделен на 4 отсека. Запатентованная система створок с цифровым управлением позволяет открывать створки попарно или поочередно, а также регулировать углы открытия створок, тем самым увеличивая время сброса воды.

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Система пожаротушения позволяет в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за 60 секунд, а также добавить в неё до 400 литров пеноагента. Она также адаптирована для использования водяной пушки. Кроме того, все системы СП-32 имеют электрический обогрев, что впервые в мире позволяет использовать её в зимних условиях при температурах до -20 градусов по Цельсию.

Соосная схема вертолета Ка-32 обеспечивает стабильность в режиме висения и отличную устойчивость даже при боковом ветре. Кроме того, за счёт отсутствия рулевого винта уменьшаются габариты вертолёта, что делает его более маневренным. Эти качества дают особые преимущества для работы в горной и лесной местности, а также среди плотной городской застройки. Ка-32 может не только тушить пожары, но и проводить высокоточные строительно-монтажные работы, выполнять санитарно-эвакуационные и поисково-спасательные задачи, перевозить грузы. Эффективно применяется в условиях повышенной влажности и имеет большую стойкость к воздействию агрессивной морской среды. Характеристики Кa-32 позволяют ему летать в условиях повышенной турбулентности и штормового ветра.

Серийное производство вертолётов Ка-32 налажено на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП). На сегодняшний день построено свыше 240 машин, которые эксплуатируются более чем в 30 странах мира, в том числе в Австрии, Азербайджане, Бразилии, Индонезии, Испании, Канаде, Казахстане, Китае, Португалии, России, Турции, Швейцарии, Южной Корее и Японии.