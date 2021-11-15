«ЗиО-Подольск» изготовил оборудование для модернизации энергоблока № 1 Балаковской АЭС

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АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил первый сепаратор-пароперегреватель СПП-1000 для действующего энергоблока № 1 Балаковской АЭС.

Аппарат был изготовлен в рекордно короткие сроки — всего за два месяца. Такой жесткий срок был продиктован графиком планово-предупредительного ремонта энергоблока, в период которого пароперегреватель должен быть смонтирован и испытан.

«Заказчиком была поставлена сложнейшая задача: разработать РКД и изготовить аппарат менее чем за год, при этом было необходимо, чтобы конструкция была идентична заменяемой.

Такие пароперегреватели были разработаны специалистами завода более 40 лет назад, и на момент подписания договора обновленные федеральные нормы и правила не позволяли его изготовить.Но благодаря профессионализму коллектива „ЗиО-Подольск“, а именно специалистов Отдела главного сварщика (совместно с ЦНИИТМАШ и „Росэнергоатомом“) при технической поддержке Департамента оборудования атомных станций колоссальным трудом в НП-104-18 были введены „иные способы сварки“, что позволило исполнить обязательства по договору поставки», — отметил директор по закупкам и сервису АО «Атомэнергомаш» Андрей Синяков.

Для справки:

Масса пароперегревателя без учета камер греющего пара — 88,5 тонны. Длина аппарата — около 8 метров, диаметр — 3,4 метра. Конструктивно пароперегреватель состоит из корпуса с расположенными внутри 187 теплообменными кассетами.

Каждая из них представляет собой отдельный теплообменный элемент, образованный 37 продольно-оребренными трубами и сведенными в один пучок в верхней и нижней трубных досках кассеты."ЗиО-Подольск" является разработчиком и изготовителем СПП для российских и зарубежных атомных электростанций, начиная с 1979 года.

На сегодняшний день на АЭС успешно эксплуатируются 278 аппаратов производства «ЗиО-Подольск», 200 из них введены в эксплуатацию до 1990 гjlf. Цифры свидетельствуют о том, что СПП и его части являются высокопотенциальным сервисным продуктом для эксплуатируемых энергоблоков АЭС и, наряду с другими проектами, будут одной из основ для развития сервисного направления машиностроительного дивизиона.